Apesar de Helmut Marko ter dado com a língua nos dentes na sexta-feira, Christian Horner afirmou que o plano da Red Bull é sim ter Daniel Ricciardo como piloto reserva na Fórmula 1 em 2023, mas revelou que o contrato com o australiano ainda não está fechado. Mesmo assim, o chefe da equipe austríaca já falou dos planos que tem para o piloto.

Após perder a vaga na McLaren para 2023, Ricciardo está próximo de retornar à equipe pela qual teve mais sucesso na F1, vencendo sete corridas entre 2014 e 2018. Na sexta-feira, Marko revelou à Sky Alemanha que ele já estava confirmado mas, posteriormente, surgiu a informação de que o contrato ainda não está assinado.

No início do sábado em Abu Dhabi, Horner confirmou a informação, mas que Marko "em seu entusiasmo, obviamente já fez o anúncio". Horner defende que Ricciardo "ainda é um dos maiores nomes e personagens da F1", o que o faz uma opção ideal para o papel de reserva.

Em seu retorno, Ricciardo deverá participar de diversos eventos de marketing, como exibições, além de apoio no simulador a Max Verstappen e Sergio Pérez.

"Com as demandas em cima dos pilotos nesse dia, apenas em uma perspectiva de marketing, somos uma equipe muito ativa, fazemos muitos eventos e demonstrações. Ter um piloto com o perfil e história de Daniel, com a equipe, o torna um ativo para nós. Com isso ele segue ligado à F1, e obviamente usaremos ele no simulador".

"Ele deve participar de alguns eventos, claro, se ele assinar o contrato. Mas tenho certeza de que tudo ficará claro quando ele assinar o contrato".

Nas cinco temporadas que correu pela Red Bull, além de conquistar sete vitórias, Ricciardo terminou duas vezes em terceiro no Mundial de Pilotos.

Ricciardo celebrates winning at Monaco in 2018 for Red Bull Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo deixou claro que quer retornar ao grid como titular em 2024 se possível, mas Horner descartou a possibilidade do australiano se tornar uma opção de longo prazo para a Red Bull como piloto, citando os acordos atuais de Pérez e Verstappen.

"Não, o contrato de Daniel é muito específico por um motivo específico. Temos um contrato com Checo por mais dois anos. O que a parceria de Max e Checo nos entregou até agora é fenomenal, com cinco dobradinhas, o título de construtores e obviamente a combinação de pontos de ambos".

"Os dois pilotos, eles têm um bom relacionamento. Eles correm bem pela equipe, e não temos motivos para achar que será diferente amanhã ou pela duração dos compromissos contratuais para a equipe".

