Lando Norris disse que não mudaria o que fez no GP da Áustria de Fórmula 1, apesar de sua corrida ter terminado em uma colisão com Max Verstappen.

O piloto britânico estava envolvido em uma batalha frenética pela liderança da corrida com a Red Bull de Verstappen quando eles se chocaram na volta 64. Max apertou Lando na entrada da Curva 3 e eles se chocaram - com ambos furando o pneu e precisando retornar aos boxes como resultado.

Enquanto Verstappen conseguiu continuar e, mais tarde, recebeu uma penalidade de 10 segundos por ter provocando a colisão, o piloto da McLaren, Norris, teve que se retirar devido aos danos subsequentes causados pelo pneu que estava batendo.

Embora a corrida de Norris tenha terminado em decepção, ele disse ao Chris Moyles Show, na Radio X, que acha que fez a coisa certa e não se arrepende de ter enfrentado Verstappen.

"Revisei tudo, analisamos as coisas, e digamos que não vou mudar o que fiz", disse ele.

"Eu estava lutando, e é isso que queremos - queremos lutar. Não queremos reclamar, não queremos que as coisas terminem como terminaram, tanto do lado de Max quanto do meu lado. Então, às vezes, a vida é assim mesmo."

Lando Norris, McLaren MCL38, se retira dos boxes após contato com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, enquanto lutava pela liderança Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Estamos lutando, ambos queremos vencer e vamos levá-lo ao limite - alguns um pouco mais do que outros. Ao mesmo tempo, estou animado. Teremos mais lutas juntos e estou ansioso por esses momentos."

Embora a opinião dos fãs esteja dividida sobre quem foi o culpado pelo incidente, Norris reconheceu que, no calor da competição roda a roda, às vezes pode ser difícil ter certeza de onde está o seu carro.

"É difícil", disse ele. "É muito mais difícil fazer algumas coisas quando se está atrás do volante. Nunca é tão fácil quanto dizer: 'Por que você fez isso? Por que não fez isso?" Porque quando você está no carro e toma essas decisões..."

Ele acrescentou: "É muito difícil ser tão preciso quanto parece na TV. Então, quando são aqueles dois centímetros que deveriam ser ou coisas do gênero, é quase impossível julgar. Mas é isso que acontece, essa é a competição que enfrentamos e nós adoramos. Queremos sair e correr muito e queremos que seja fácil, porque só queremos vencer."

"Mas, ao mesmo tempo, ficamos com um sorriso no rosto quando podemos ter essa competição em uma corrida, e acho que isso é bo

m para todos que estão assistindo."