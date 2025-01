F1 - Rosberg: "Hamilton é uma lenda, ele não tem nada a provar"

Lewis Hamilton assinou um contrato de vários anos com a Ferrari após 12 temporadas de sucesso com a Mercedes, o que marca sua despedida da equipe de Brackley com seis títulos individuais e oito Campeonatos de Construtores na Fórmula 1.

A transferência do britânico é uma tentativa de quebrar o recorde que divide com Michael Schumacher e conquistar o oitavo título mundial. A decisão foi movida, principalmente, após temporadas complicadas com a Mercedes.

Mas o ex-companheiro de equipe Nico Rosberg acredita que a mudança para Maranello pode dar a Hamilton o impulso de que ele precisa.

"Lewis é movido por um profundo amor pelo esporte e pelo desejo de continuar superando seus limites", disse à Gazzetta dello Sport.

"Uma mudança como a que ele está enfrentando este ano pode reacender a paixão".

"Lewis já é uma lenda, ele não tem nada a provar, mas sua escolha mostra a fome de um homem que quer continuar a se desenvolver tanto como piloto quanto como pessoa".

Hamilton tem agora 40 anos, mais do que o dobro da idade de alguns dos seis novatos que se juntarão ao grid em 2025. De acordo com Rosberg, esses desafios para Hamilton e Fernando Alonso podem ser motivadores para eles.

"Para mim, isso seria uma motivação", disse Rosberg sobre os seis novatos, incluindo Andrea Kimi Antonelli, o novato de 18 anos que ocupará o lugar de Hamilton na Mercedes.

"Quando você vê os jovens ultrapassando seus limites, você é forçado a se concentrar e melhorar a cada dia".

"Já fui companheiro de equipe de dois dos melhores pilotos de todos os tempos, Schumacher e Hamilton, e gosto desse nível de desafio, é isso que me motiva".

Circuito de Suzuka, Suzuka, Japão.7 de outubro de 2010.Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Mercedes e Michael Schumacher, Mercedes GP W01 conversam entre si durante a coletiva de imprensa de quinta-feira.World Copyright: Andrew Ferraro/LAT Photographicref: Digital Image _Q0C6553 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Esses pilotos estão incrivelmente preparados e sedentos por sucesso. Era apenas uma questão de tempo até que tivéssemos esse tipo de mudança vindo das categorias inferiores".

"O momento é perfeito porque 2025 será um ano de ajuste antes dos novos regulamentos em 2026, quando os jovens estarão preparados e prontos para atacar".

