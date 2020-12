F1: Binotto volta à Itália e não estará no GP de Abu Dhabi

A Ferrari ficará novamente seu chefe de equipe em um GP de Fórmula 1. Após perder as etapas da Turquia e do Bahrein, Mattia Binotto voltou à Itália e nem chegou a ir a Abu Dhabi, onde será realizada a última prova da temporada 2020.

Segundo informações divulgadas pela equipe, Binotto não se sentiu bem e decidiu voltar no primeiro voo disponível para a Itália em vez de se juntar ao resto do grid em Abu Dhabi. Com isso, a equipe será novamente liderada pelo diretor esportivo Laurent Mekies.

Apesar de ser algo esperado, o chefe da Ferrari afirmou que começou a sentir algo enquanto ainda estava no Bahrein, preferindo voltar à Itália em vez de viajar para Abu Dhabi.

Fontes ligadas à Ferrari garantem que Binotto não testou positivo para Covid-19, sendo apenas um caso de indisposição. Sua situação é descrita como "não preocupante" com expectativa de recuperação breve.

Esse é o terceiro GP que Binotto não estará presente entre as quatro últimas etapas da temporada 2020. O chefe da Ferrari optou por não estar presente na Turquia e na primeira prova do Bahrein para acompanhar o desenvolvimento do carro de 2021 de perto, na sede da montadora em Maranello.

