A Fórmula 1 e a FIA divulgaram um comunicado conjunto apoiando a Haas em sua resposta ao comportamento de Nikita Mazepin no vídeo divulgado em suas redes sociais na quarta. Na publicação, o piloto de 2021 da equipe norte-americana era visto colocando a mão de modo inapropriado no peito de uma mulher que estava no banco de trás de um carro.

Apesar do vídeo ter sido rapidamente deletado, ele foi capturado e compartilhado nas redes sociais, levando a Haas a divulgar um comunicado condenando o comportamento "abominável" do russo.

Mazepin divulgou um comunicado próprio, afirmando que precisa aprender a "se colocar em um patamar de um piloto de Fórmula 1", pedindo desculpas por suas ações.

Na manhã desta quinta (10), a FIA e a F1 divulgaram um comunicado conjunto apoiando a Haas e divulgando um lembrete de seu comprometimento à inclusão dentro da categoria.

"Damos todo nosso apoio à Haas em sua resposta às ações inapropriadas recentes de seu piloto, Nikita Mazepin. Mazepin divulgou um pedido público de desculpas por sua conduta ruim e o assunto será lidado internamente pela Haas".

"Os princípios éticos de diversidade e inclusão cultural são tratados como de máxima importância pela FIA e a F1".

A Haas chamou o comportamento de Mazepin de "abominável" no comunicado divulgado na quarta, mas afirmou também que não comentaria mais sobre o caso enquanto ele é tratado internamente.

A mulher vista no vídeo publicou uma mensagem em suas redes sociais após o comunicado da Haas afirmando que "nada daquilo era sério".

"Publiquei o vídeo como uma piada interna. Peço desculpas. Dou minha palavra de que ele é uma boa pessoa e nunca faria nada para me machucar ou me humilhar".

Mazepin terminou em quinto na temporada 2020 da Fórmula 2, garantindo os pontos suficientes para tirar a superlicença, documento necessário para correr na F1 com a Haas em 2021. O russo terá ao seu lado Mick Schumacher.

