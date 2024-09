A segunda vaga da Sauber/Audi para a temporada 2024 da Fórmula 1 ainda está em aberto com o brasileiro Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas fortes na disputa. Contudo, para o ex-chefe da RB, Franz Tost, o dono dessa vaga ao lado de Nico Hulkenberg deve ser um velho conhecido da categoria.

Piloto da Haas nas temporadas 2021 e 2022 da F1, Mick Schumacher foi substituído ao fim da temporada pela dupla Kevin Magnussen e o próprio Hulkenberg. A passagem pelo time norte-americano não foi muito bem sucedida, principalmente pela grande quantidade de batidas que o alemão causou fazendo a equipe gastar um dinheiro considerável para repará-los.

Na visão do ex-chefe de equipe da RB, Tost, Schumacher é o candidato perfeito para Audi e pontuou que o filho do sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher, deveria vestir as cores da equipe.

“Ele já teve um desempenho muito bom no passado, venceu o campeonato da F3, foi campeão da F2, venceu muitas corridas lá. Acho que Mick tem potencial para pilotar com sucesso na F1, mas é claro que é preciso ter uma oportunidade. Veremos o que a Audi decidirá, mas eu diria que Mick merece um lugar na F1 e também na Audi”, concluiu em entrevista à Sky Sports.

Mesmo com a campanha feita por Tost, as 'odds' estão voltadas para a promoção de Bortoleto ou a permanência de Bottas no time.

ASTON MARTIN ANUNCIA NEWEY e dá CARTADA FINAL rumo à GLÓRIA (e VERSTAPPEN?) | Salário é ASTRONÔMICO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!