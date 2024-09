A FIA descobriu que a Honda e a Alpineviolaram o limite de custo da unidade de potência da Fórmula 1, embora tenha ficado claro que nenhuma delas gastou demais.

O órgão regulador do automobilismo anunciou na manhã desta quarta-feira (11) que havia concluído seu processo administrativo na avaliação do limite de custo de todas as equipes e fabricantes de motores atuais até o final de 31 de dezembro de 2023.

Ele declarou que todas as 10 equipes atuais da F1 cumpriram integralmente as restrições de gastos ao longo do ano passado.

No entanto, não foi dado sinal verde a todos os fabricantes de motores, com uma declaração explicando que, embora todos os quatro fabricantes tenham cumprido os limites de gastos, a Alpine e a Honda foram identificadas pelo que considerou "violações processuais".

Uma declaração da FIA acrescentou: "A CCA (Cost Cap Administration) confirma que, embora a Alpine Racing SAS e a HRC tenham sido consideradas em violação processual, nenhuma delas excedeu o limite de custo.

“Tanto a Alpine Racing SAS quanto a HRC agiram sempre de boa-fé e estão atualmente cooperando com a CCA para finalizar o assunto.

“Considerando a natureza da violação, as complexidades dos novos Regulamentos Financeiros para Fabricantes e os desafios associados ao seu primeiro ano de implementação, é intenção da CCA propor a esses dois Fabricantes que resolvam suas respectivas violações por meio de um Acordo de Violação Aceito (ABA).”

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, battles with Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Este é o primeiro ano em que os fabricantes de unidades de potência que se inscreveram para competir em 2026 tiveram que cumprir um teto de custos.

Os regulamentos para 2023 estabeleceram um limite de gastos de US$ 140,4 milhões para a campanha de 23 corridas – com as regras permitindo um cálculo de gastos para 24 eventos porque o GP da Emilia Romagna foi cancelado no último minuto.

Mas além do limite de gastos puros, há outras obrigações que os fabricantes têm que cumprir, e as violações processuais podem estar relacionadas ao momento do fornecimento da papelada necessária à FIA.

Os regulamentos financeiros estabelecem diferentes elementos que podem ser classificados como violações processuais. Isso inclui em dar uma entrada fora do período, não cooperar com solicitações por escrito de informações ou documentos e enviar documentação imprecisa.

A referência para os fabricantes serem solicitados a aceitar um Acordo de Violação Aceito se refere a um procedimento nas regras pelo qual as partes culpadas aceitam uma sanção estabelecida pela FIA.

As penalidades por violações processuais são puramente financeiras, a menos que a FIA determine que há fatores atenuantes que não justificam nenhuma ação adicional, ou há fatores agravantes suficientes que significam que uma penalidade esportiva deve ser aplicada.

Quando o limite de custo da equipe entrou em vigor pela primeira vez para 2022, a Aston Martin e a Williams foram vítimas de violações processuais em suas aplicações da temporada de 2021. As duas equipes acabaram sendo multadas após aceitarem um ABA com a FIA.

