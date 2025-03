Max Verstappen costuma ser bastante discreto com sua vida pessoal, o piloto prefere focar em resultados na pista, mas tem mostrado que desenvolveu muito carinho por Gabriel Bortoleto, antes mesmo do piloto brasileiro estrear na Fórmula 1.

Desde o início da temporada de 2025, vimos algumas cenas do tetracampeão mundial dando alguns conselhos ao novato, que estreia pela Sauber. Além disso, quando os rumores de negociações entre Bortoleto e a equipe suíça começaram, Verstappen defendeu que "já teria o contratado" se fosse chefe.

Essa relação já ganha força há alguns anos. O primeiro registro dos dois é de 2017, quando Bortoleto tinha apenas 12 anos e ainda estava começando na carreira automobilística.

Desde então, Gabriel colecionou títulos e Max também. Enquanto Bortoleto vencia nas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3, Verstappen colocava 'debaixo do braço' quatro títulos mundiais na F1.

Mas engana-se quem pensa que os dois começaram a ser amigos só agora que dividem o paddock. Na verdade, Bortoleto já fez algumas corridas de simulador ao lado de Verstappen, defendendo as cores da RedLine, equipe virtual do tetracampeão.

Memes nas redes sociais

Em maio de 2023, o brasileiro participou de um GP em Ímola, que foi promovido pela RedLine. Nessa ocasião, Gabriel estava liderando a corrida e acabou se chocando com Verstappen em uma das curvas. O incidente gerou um momento que se tornou viral nas redes sociais, já que os dois se divertiram com a batida e não tiveram problema em brincar.

Um ano depois, outro momento entre eles viralizou, quando os dois estavam jogando juntos e Max disparou: "Gabi, escolha qual carro devemos penalizar".

Foi então que Bortoleto brincou: "Gosto do número 1 [número o qual Verstappen defende, uma vez que é o atual campeão da F1]".

Se divertindo, o holandês respondeu: "Gabi, eu sei onde você mora".

Outro apelido que se tornou um meme entre os dois é bubbles [bolha], isso porque, durante outra transmissão, o tetracampeão chamou o brasileiro exatamente assim.

A brincadeira viralizou nas redes sociais e mostrou que os dois são bastante próximos.

No fim de 2024, na entrega do prêmio de Rookie do Ano, após conquistar o título da F2 em seu ano de estreia na categoria, o brasileiro recebeu o troféu das mãos do tetracampeão. Orgulho, né?

Mas você acha que acabou? Claro que não! Já em 2025, os dois surgiram juntos desde os teste de pré-temporada, andando pelo paddock e trocando algumas informações que foram importantes para o brasileiro.

Importante lembrar que Bortoleto defende as cores da Sauber, considerado um dos carros mais lentos do grid atual. Já Verstappen segue na Red Bull, mesmo com problemas, conselhos de um tetracampeão nunca são demais.

Conselhos no GP da Austrália

A estreia de Bortoleto na Austrália foi marcada por chuva e um traçado complicado, o qual ele ainda não havia corrido anteriormente. Por isso, é claro que o brasileiro 'colocou' no tetracampeão para pedir mais conselhos.

"Depois do hino nacional, ele veio até mim e perguntou: 'Max, o que você vai fazer?' Eu disse: 'Vou escolher os intermediários'", contou Verstappen após a etapa.

"Tem certeza?" Eu disse, 'Sim, pegue os intermediários. Tudo bem. Se você realmente não sabe, peça para sua equipe fazer algo com os pneus, mas pegue os intermediários.' Ele disse 'ok'. E isso é normal, porque é sua primeira corrida. É sempre muito estressante e bastante intimidante. Quando ele faz uma pergunta, eu sempre respondo".

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

