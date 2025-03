F1: Norris declara que McLaren está pronta para disputa interna pelo mundial

Lando Norris admitiu que há uma ansiedade crescendo entre ele e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, após a dobradinha no GP da China de Fórmula 1.

O piloto australiano terminou em primeiro lugar após uma boa corrida, enquanto Norris cruzou a linha de chegada em segundo com um carro quebrado. Apesar deste pequeno contratempo para o piloto inglês, ambos estão entrando em 2025 com confiança de que, na maior parte do tempo, poderão lutar um contra o outro pelo campeonato de pilotos.

Após Xangai, Norris falou sobre o ocorrido entre os dois: "Nós estamos livres para competir", ele confirmou. "Nós estamos animados - provavelmente nervosos e animados ao mesmo tempo - como tenho certeza que a equipe também está. Mas estamos prontos."

Com Norris garantindo pontos importantes na Austrália, enquanto Piastri rodou na pista molhada e terminou em nono, o inglês está atualmente liderando a classificação. Mas ele sabe que essa diferença de 10 pontos pode diminuir rapidamente.

“Por mais que trabalhemos juntos e nos divirtamos, nós dois sabemos que queremos tentar vencer um ao outro e mostrar quem é o melhor. E isso é inevitável.”

"Regras Papaia" se tornou a frase popular da temporada de 2024, quando a McLaren começou a definir suas regras para o ano. Isso levou a algumas corridas difíceis para a dupla, que teve dificuldades para interpretar sua hierarquia. Mas para o início de 2025, essas regras de corrida foram "atualizadas".

"Há regras claras que não podemos cruzar. Ambos os carros sempre terão que permanecer na corrida e esse tipo de coisa," disse Norris. "Nós dois somos competidores. Isso está claro. Nós dois queremos lutar pelo campeonato e lutar por vitórias, isso está claro. Mas há limites em torno do carro."

A McLaren se estabeleceu como a equipe a ser batida nesta temporada. Norris está no topo da classificação com 44 pontos, seguido por Max Verstappen em segundo com 36 pontos e George Russell com 35. Como construtora, a McLaren lidera em relação à Mercedes por 21 pontos, com 78 no total.

Após uma performance impressionante no renovado Circuito Internacional de Xangai, Piastri comemorou sua primeira vitória do ano: “Foi um fim de semana incrível e o carro esteve sensacional o tempo todo. Os pneus se comportaram de maneira muito diferente das sessões anteriores na China, mas a corrida que conseguimos esta tarde foi excelente.

"O apoio das arquibancadas e de todos os fãs da papaia foi maravilhoso e podemos nos orgulhar da dobradinha que conquistamos com muito trabalho árduo. Estou ansioso para passar um tempo de volta na fábrica em preparação para a próxima sequência de três corridas.”

