Em uma entrevista à BBC Sounds gravada após a abertura da temporada de 2025, mas antes do GP da China, Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1, confirmou seu apoio a Lewis Hamilton enquanto o britânico luta pelo campeonato de pilotos com a Ferrari este ano.

Vettel, que passou seis temporadas com a Scuderia, de 2015 a 2020, tem muita experiência ao volante de uma máquina de Maranello, algumas das quais podem ser transmitidas ao seu rival que se tornou amigo.

Ao ingressar na equipe italiana como campeão após uma passagem bem-sucedida pela Red Bull, o alemão foi para a Ferrari em uma tentativa de seguir os passos de seu ídolo e amigo Michael Schumacher.

Seu tempo no carro vermelho mostrou potencial e, em 2017 e 2018, ele conseguiu lançar um ataque à campanha de Lewis Hamilton. O então piloto da Mercedes venceu depois de duas temporadas brilhantes.

Em 2021, em uma coletiva de imprensa em Imola, Hamilton disse: "Tenho uma memória muito ruim, mas vou dizer que as batalhas minha e de Seb foram as minhas favoritas até agora".

O respeito foi mútuo, com Vettel demonstrando apoio a Hamilton na entrevista à BBC. Ao ser perguntado se as pressões e expectativas são diferentes na Ferrari em comparação com outras equipes, Vettel disse o seguinte:

"Talvez seja um pouco, mas acho que Lewis é um competidor e tem expectativas muito altas em relação a si mesmo, então acho que ele provavelmente é muito ambicioso para estar naquele lugar agora e não está tão concentrado no barulho ao redor, mas mais para fazer funcionar".

Ele também foi questionado sobre o motivo de não ter conseguido um título em sua passagem pela Scuderia, acrescentando que cruzará os dedos para a tentativa de Hamilton neste ano.

Os três primeiros colocados na classificação Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, o pole Sebastian Vettel, Ferrari, e Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Mark Sutton

"Para mim, não funcionou muito bem porque Lewis estava lá, então vamos ver agora como ele vai se sair. Mas, sim, meus dedos [estão] cruzados. Obviamente, eu corri com ele por muito tempo, nós nos damos muito bem, e ele é de longe o piloto mais franco do grid no momento, suas habilidades na pista não precisam ser repetidas".

"Acho que os números e as estatísticas falam por si, mas é ótimo ver que ele ainda está no grid e ainda tem essa influência e a usa de maneira positiva. Então, naturalmente, meus dedos estão cruzados para que ele vença o campeonato, mas Charles também está lá, eu corri com ele".

"Acho que é uma equipe forte e, no final, é preciso que muitas coisas se encaixem para estar presente nas últimas corridas e lutar pelo campeonato. Vamos ver. Será apertado, mas definitivamente não estou descartando ninguém".

Com os regulamentos de 2026 trazendo mudanças substanciais para os carros, Hamilton terá uma chance tão boa quanto qualquer outra de lutar pelo campeonato, já que cada um deles começa seu ciclo de desenvolvimento novamente. Mas antes disso, 2025 pode ser uma temporada apertada e emocionante.

