A dupla desclassificação da Ferrari no GP da China de Fórmula 1 deixou um 'gosto amargo na boca' da Scuderia, o que a fez se movimentar para ter um novo assoalho já na próxima etapa da temporada, no Japão, conforme afirma a mídia italiana.

Mesmo com a pole na quali e a vitória de Lewis Hamilton na corrida sprint de Xangai, os problemas na etapa principal, que resultaram na eliminação do heptacampeão pelo desgaste ilegal do assoalho e na de Charles Leclerc pelo carro estar abaixo do peso mínimo, fizeram a Ferrari correr para aplicar tais mudanças já em Suzuka.

O jornal local La Repubblica, revela tal possível movimentação na manchete: "SOS Ferrari, não há tempo a perder: o novo assoalho pode já estar no carro do Japão".

Outra publicação do país mediterrâneo, o La Stampa, acrescenta: "Parece que Maranello escolheu o caminho para a recuperação, graças a uma nova configuração do assoalho que poderia ser introduzida já na próxima corrida em Suzuka".

O jornal esportivo La Gazetta dello Sport afirma: “O projeto da Ferrari ainda é imaturo, mas tem potencial. Há planos para desenvolvimentos visando que o assoalho controle melhor as diferenças de altura”.

