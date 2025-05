Gabriel Bortoleto ainda não conseguiu ter um fim de semana completamente positivo desde o início da temporada de 2025 da Fórmula 1. O brasileiro sabe que não tem um carro competitivo o suficiente, mas se encaminha para circuitos os quais ele tem maior familiaridade, o que traz um pouco mais de confiança para o mesmo.

No dia 18 de maio, a F1 retorna à Ímola, pista que o brasileiro já conhece bem das categorias de base e está animado para o que deve acontecer daqui para a frente.

"Obviamente, [conhecer bem a pista] é uma grande ajuda. Você não perde tempo aprendendo um traçado completamente novo", disse o brasileiro em coletiva onde o Motorsport.com estava presente.

"Quando você entra em um circuito que conhece, com apenas um carro, ainda é muito diferente do que eu já pilotei no passado. Então, com certeza será melhor, mas vamos ver. Provavelmente eu vou aproveitar um pouco mais agora".

Gabriel confirmou que está ansioso para o GP da Emilia-Romanha e "realmente ama Ímola", porém, o piloto sabe que terá um desafio completamente novo, uma vez que ele não sabe como o carro irá se comportar no traçado.

"Às vezes achamos que uma pista será boa para o nosso carro, e de repente não é tão boa assim. E em Miami, onde não esperávamos ir tão bem na classificação, acabou sendo ótimo. Então, tomara que Ímola seja boa. É uma pista que, teoricamente, não deveria ser um ponto fraco para nós — mas nunca se sabe".

