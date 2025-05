Zak Brown, CEO da McLaren está satisfeito com o resultado da equipe no GP de Miami de Fórmula 1, depois de uma dobradinha 1-2 com a vitória de Oscar Piastri, mas acredita que a escuderia papaia ainda não "garantiu nada" ainda e que poderia ter tido uma disputa entre o australiano e seu companheiro de equipe, Lando Norris, que venceu a sprint.

A equipe de Woking está agora 105 pontos à frente da Mercedes na liderança do campeonato de equipes. "Sim, foi uma corrida muito forte", disse Brown após Miami. "Sabíamos que tínhamos um bom ritmo de corrida, então tivemos que ser pacientes na largada".

"Estava bem claro que tínhamos os dois carros mais rápidos na pista. Portanto, precisávamos fazer ultrapassagens limpas, mas este não é um lugar onde as ultrapassagens limpas são muito fáceis. No entanto, depois de fazermos as ultrapassagens, tínhamos o controle da corrida".

"Sim, cinco vitórias em seis corridas até agora parece um quadro estatisticamente dominante, mas vou dizer isso: Na Austrália, as condições estavam difíceis, mas conseguimos vencer e, nas outras três vitórias, não éramos o carro mais rápido na pista. Ainda temos muitas corridas pela frente. É bom ver a diferença hoje, mas não tomamos nada como garantido".

"Lando estava por dentro", afirmou o CEO da McLaren sobre a batalha na primeira volta entre Verstappen e Norris. "Se alguém se aproxima de você, em algum momento você tem que dar espaço a ele. Mas, no final, não houve penalidade. E Lando ficou em segundo lugar com muita força."

"É claro que foi um pouco infeliz, mas é sempre um pouco mais complicado nas primeiras voltas. Felizmente, Oscar conseguiu ultrapassar Max mais rápido. Se você não conseguir ultrapassar na primeira tentativa, pode ficar cada vez mais difícil".

"Lando estava nove segundos atrás de Max na largada. Então, se ele tivesse conseguido ultrapassá-lo mais cedo, talvez pudéssemos ter visto a corrida que todos queriam ver".

