O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, acredita que as restrições de testes aerodinâmicos da Fórmula 1 podem ser um "divisor de águas" no próximo ano, se as equipes deliberadamente 'abandonarem' a temporada para obter uma vantagem para 2026.

A F1 está se aproximando de sua próxima era de regras daqui a dois anos, quando motores turbo-híbridos renovados com maior potência de bateria serão combinados com regulamentos aerodinâmicos totalmente novos.

A mudança total que se aproxima significa que é improvável que as equipes se comprometam com grandes reformulações para o próximo ano, pois não querem desviar muitos recursos dos carros da próxima geração.

No entanto, Vasseur acredita que algumas equipes poderiam até mesmo sacrificar seu desempenho ao longo da próxima temporada para obter o máximo de tempo de desenvolvimento no túnel de vento para 2026 - o que poderia ser um ganho significativo.

Falando sobre se as regras de testes aerodinâmicos, que aplicam uma escala móvel de permissão com base nas posições do campeonato de construtores, poderiam ser decisivas para ditar a velocidade das equipes, Vasseur disse que a situação seria totalmente diferente da atual.

"Não é crítico, nesse período, se alguém tiver uma vantagem e receber mais corridas [no túnel de vento]", disse ele. "Isso se deve ao fato de que hoje estamos fazendo um progresso muito pequeno a cada corrida.

"Mas o divisor de águas pode ser 2026, porque algumas equipes que talvez não estejam lutando pelo campeonato no ano que vem podem decidir: 'Ok, para 2025 não nos importamos se somos Px [nos construtores] e não nos importamos se somos x mais dois ou x menos dois. Vamos nos dedicar totalmente ao projeto 2026".

"Se você estiver lutando por algo, terá a tentação de fazer mais para '25 mais, [e] além disso, as outras equipes já têm mais, porque são Px em comparação com P1 na tabela. Portanto, a Px estará totalmente focada em '26, mas a P1 estará dividida [entre as duas temporadas]".

O Regulamento de Testes Aerodinâmicos da F1 determina a quantidade de tempo no túnel de vento e a capacidade de CFD (Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual) que pode ser usada em um "período de testes aerodinâmicos" (ATP) de dois meses, com base na posição no campeonato.

Trata-se de uma escala móvel, em que a equipe que termina em primeiro lugar no campeonato inicia um novo período com 70% da permissão base, em incrementos de 5% até 115% para o 10º colocado, em um esforço para criar grids mais competitivos.

As tabelas são redefinidas duas vezes por ano com base na posição do campeonato de construtores naquele momento. Uma alocação vai de 1º de janeiro a 30 de junho, enquanto a outra vai de 1º de julho a 31 de dezembro.

Os níveis atuais, que foram decididos após o GP da Áustria deste ano, estão detalhados abaixo.

(Pos - posição; Team - equipe; Multiplier - multiplicador; WT Runs - corridas no túnel de vento; Wind On Time - tempo com vento ligado; Wind Tunnel Occupancy - ocupação do túnel de vento; Geometries - geometrias; CFD Solving - Solução de CFD)

A redefinição no meio da temporada pode ser o objetivo das equipes, já que a redução na metade da temporada pode maximizar os testes em túnel de vento no restante do ano antes de 2026.

