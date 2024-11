Todas as equipes se preparam para vivenciar a última etapa da Fórmula 1, no caso, a RB é uma das que se preocupa após perder terreno para a Haas e Alpine nas últimas corridas. Tentando reverter o cenário, o time deve tomar uma decisão mais drástica e recorrer ao passado da Red Bull.

Agora, segundo informações do Formu1a.uno, o time irmão dos taurinos chegará ao GP de Las Vegas equipado com peças da traseira do RB20, antigo carro da Red Bull. Essa decisão teria sido tomada para lidar com os problemas de atualizações implementadas no GP da Espanha no VCARB01.

Esse movimento é o mesmo que a equipe fez em 2023, ao utilizar a mecânica traseira do RB19, a partir de Singapura, em meados de setembro.

O que já sabemos é que a suspensão do RB20 é mais "crítica" do que a otimização do ano passado. Esse aspecto se torna ainda mais válido ao passo que a equipe herda um componente sem o conhecimento de seu desenvolvimento.

É esperado que a troca de caixa de câmbio e toda a suspensão traseira devolva pelo menos um décimo de segundo ao atual carro de Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

VCARB01 deve evoluir até Abu Dhabi

Nas ruas da cidade de Las Vegas, o VCARB trará uma pequena visão do que está sendo preparado para 2025. A nova mecânica deve ser somada a uma nova carroçaria que irá cobrir o capô e as 'barrigas'.

É curioso notar que a apenas RB e Aston Martin permanecem com as entradas de 'barriga' que já são consideradas 'antigas' para o atual momento que a F1 vive.

A tendência é que as equipes se juntem ao design da Red Bull, Alpine e Mercedes e a qual a Ferrari aperfeiçoou. Na RB, as 'barrigas' terão partes revisadas para Las Vegas.

Atualmente, a RB está como oitava colocada na tabela de construtores, com apenas 44 pontos, contra 46 da Haas e 49 da Alpine.

