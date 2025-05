A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira na Flórida com a classificação para a segunda corrida sprint da temporada 2025. E em um quali de duração mais curta, e bastante movimentado, Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, à frente da dupla da McLaren, com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro.

Esta é a primeira pole do italiano, mas em caráter extraoficial já que, para os registros da F1, o pole de uma etapa é quem termina à frente na classificação do sábado. Mesmo assim, Kimi é o mais jovem a largar em primeiro em uma corrida na história da F1.

Completam o top 10 da corrida sprint deste sábado: Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alex Albon, Isack Hadjar e Fernando Alonso. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda no SQ1, e larga em 19º na prova que abre o segundo dia de atividades em Miami.

A classificação para a corrida sprint tem um formato diferente em comparação ao que vemos em todas as etapas. Em vez de Q1, Q2 e Q3, as sessões são chamadas de SQ1, SQ2 e SQ3, e possuem durações reduzidas, de 12, 10 e oito minutos, respectivamente. O quali da sprint também tem uma obrigatoriedade quanto ao uso de pneus: os pilotos devem disputar o SQ1 e o SQ2 com compostos médios, enquanto os macios ficam reservados apenas para o SQ3.

Por outro lado, o método de eliminação dos carros é o mesmo: SQ1 com 20 pilotos, SQ2 com 15 e SQ3 com 10.

SQ1

Russell foi o mais rápido desta etapa, com 01min27s688, colocando 0s170 em cima de Antonelli em segundo. O restante do top 5 ficou bem compacto, com Albon a 0s171, Norris a 0s202 e Sainz em quinto a 0s211. Completaram o top 10: Piastri, Verstappen, Hamilton, Ocon e Leclerc.

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 20º na corrida curta do sábado: Lance Stroll, Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman. O brasileiro ficou com um tempo de 01min29s312, enquanto seu companheiro de Suaber, Hulkenberg, foi o 14º, com 01min28s542.

SQ2

Norris foi o mais rápido do SQ2, com um tempo de 01min27s109, com Verstappen em segundo a 0s136. Piastri foi o terceiro, a 0s245. Antonelli foi o quarto e Leclerc o quinto, com Hamilton, Russell, Albon, Alonso e Hadjar fechando os dez que avançaram para o SQ3.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º na corrida curta do sábado: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson e Carlos Sainz.

SQ3

No final, a pole ficou com Andrea Kimi Antonelli, com um tempo de 01min26s482, 0s045 à frente de Oscar Piastri, com Lando Norris em terceiro. Completam o top 10 da corrida sprint do sábado: Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alex Albon, Isack Hadjar e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista amanhã para mais duas sessões. O dia começa com a corrida sprint, às 13h, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Depois, às 17h, tem a classificação para o GP de Miami, ao vivo na Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Amanhã tem DUAS LIVES na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com o PÓDIO SPRINT ao vivo após a corrida sprint e o Q4, no ar assim que acabar o quali. Não perca!

