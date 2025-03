Gabriel Bortoleto conseguiu disputar o segundo Q2 na Fórmula 1, tomando a 14ª posição para a corrida Sprint que acontece na madrugada deste sábado (22) na China. O piloto se colocou bem à frente de Nico Hulkenberg, que será apenas o 19°.

O feito é bastante parecido com o que o piloto conseguiu no GP da Austrália - onde acabou rodando e abandonado a etapa antes do fim -, mas, agora, ele tem a chance de mostrar se conseguirá terminar na zona de pontuação.

"Foi um começo encorajador para o fim de semana e, no geral, uma sessão de classificação sprint sólida. O Q1 correu bem e, no Q2, dei tudo de mim, mas fechar a diferença de seis décimos para o Q3 sempre seria um desafio – ainda assim, estou satisfeito com o resultado que conquistamos", comentou Bortoleto.

"As condições de vento tornaram as coisas complicadas em alguns momentos, mas, no geral, estou feliz com o progresso ao longo do dia. Agora, o foco se volta para amanhã, com a Sprint primeiro e, depois, a classificação principal; continuaremos dando o nosso máximo para aproveitar todas as oportunidades".

Em entrevista à Mariana Becker, da Band, o brasileiro lembrou que ainda não havia corrido no traçado de Xangai e, por isso, ainda precisa de algum tempo para ter confiança o suficiente para 'forçar' o carro e tentar levá-lo ao limite.

"Acho que no Q1, a volta que eu fiz foi decente. É uma pista nova para mim, acho que se eu tivesse mais tempo de pista eu teria achado mais tempo, mas por tempo limitado, é meu primeiro fim de semana de Sprint, com somente um treino".

