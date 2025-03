As trocas de mensagens de rádio entre Lewis Hamilton e seu engenheiro Riccardo Adami foram muito comentadas após o GP da Austrália de Fórmula 1, mas a o áudio após a sessão de classificação sprint em Xangai na sexta-feira foi reveladora: rindo, o britânico não conseguia acreditar quando o italiano anunciou o resultado. Para a surpresa de todos, Hamilton tinha acabado de estabelecer o tempo mais rápido no quali para a corrida sprint na China.

As McLarens pareciam estar bem acima da briga nas duas partes anteriores da sessão, mas no SQ3, quando os pneus macios foram colocados à disposição dos pilotos, a situação mudou. Foi então que Hamilton emergiu, à frente de um velho conhecido, Max Verstappen, por 0s018 e Oscar Piastri por 0s080.

Ao sair do carro para ser entrevistado, ele não escondeu sua descrença: "Eu não esperava esse resultado, mas estou muito feliz e orgulhoso. Obviamente, a última corrida foi um desastre para nós e sabíamos que o carro estava melhor, mas não fomos capazes de explorar isso. Aqui, o carro realmente ganhou vida desde a primeira volta. Fizemos algumas mudanças muito boas. A equipe fez um trabalho fantástico durante o intervalo para preparar o carro [entre o TL1 e a classificação]."

Lewis Hamilton (Ferrari) Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Estou um pouco em choque. Não acredito que conseguimos a pole na sprint. Não é a corrida principal, então temos algum trabalho a fazer para amanhã, mas isso nos coloca em uma boa posição para a corrida. É incrível ver a [placa com o] número 1 quando você estaciona, e com o carro vermelho, é incrível."

O sete vezes campeão mundial de 40 anos terá, portanto, o privilégio de liderar o pelotão quando as 19 voltas da corrida curta de amanhã começarem. Apesar de seu histórico, ele nunca venceu uma sprint e, o que é mais importante, ainda não fez uma corrida de verdade com a Ferrari em pista seca: "Não consegui fazer uma simulação de corrida no Bahrein, e no último fim de semana foi no molhado, então amanhã será minha primeira corrida no seco."

"Então, vou aprender. Espero que consigamos nos manter. Acho que as McLarens são muito rápidas, assim como Max, mas estamos em uma boa posição. Vamos nos manter positivos."

