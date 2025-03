Lando Norris assumiu a culpa pelos erros cometidos durante a classificação sprint do GP da China de Fórmula 1. Por conta deles, o britânico líder do mundial larga apenas em sexto lugar na corrida curta deste sábado.

Depois de vencer na Austrália no último fim de semana, Norris vinha mantendo uma linha tênue entre admitir que a McLaren era a equipe a ser batida e, ao mesmo tempo, tentar moderar as expectativas sobre a velocidade do carro.

Lando, cujo companheiro de equipe Oscar Piastri largará em terceiro no sprint, falou na quinta-feira sobre como o carro não se adapta ao seu estilo de pilotagem, mas em Xangai foram dois pequenos erros que o deixaram fora da pole.

"Eu cometi um erro. Travei na última curva", disse ele. "Mas agora estamos com um pouco mais de dificuldade. Simplesmente não estamos rápidos o suficiente. Estamos tendo muitas dificuldades com o carro. A culpa é mais minha do que do carro."

Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Thompson

"Portanto, preciso me afastar um pouco e não tentar forçar demais. Acho que o carro ainda está bom e em uma boa janela [de performance], talvez não o suficiente para a pole. Mas, com certeza, podemos ir adiante."

Norris apontou as condições de vento no Circuito Internacional de Xangai como fatores que dificultaram a condução do McLaren: "Nossas dificuldades, com as quais temos lutado, apareceram muito mais hoje. Então, nada mais do que isso. São muitos erros, é um carro muito difícil de pilotar", acrescentou.

"Acho que, ao longo do dia, estivemos lutando um pouco com a frente e lutando muito na última curva com todos os ventos de cauda. Portanto, está muito mais alinhado com o Bahrein [teste de pré-temporada]. Quando o vento está soprando, temos muito mais dificuldades."

"Então, acho que tanto eu quanto Oscar tivemos mais dificuldades, claramente eu mais do que ele. Por isso, sim, estou me esforçando um pouco mais para tentar compensar o fato de não ser rápido o suficiente."

