Gabriel Bortoleto ainda está se adaptando aos desafios da Fórmula 1 e como o carro difícil da Sauber se comporta. O piloto se encaminha para a quarta corrida do calendário, mas se recusa a ficar abatido pelos resultados do início da temporada.

Durante a quinta-feira (10) de mídia no Bahrein, o brasileiro se mostrou bastante confiante para correr em um traçado que ele já foi vitorioso na Fórmula 3. Bortoleto tem andando muito próximo do ritmo de Nico Hulkenberg, o que lhe dá confiança de conseguir resultados melhores.

"O ritmo tem sido muito positivo, sabemos que a única comparação real que podemos fazer é dentro da equipe. Honestamente, estou bastante feliz com o jeito que começamos, com o jeito que eu comecei — o ritmo já estava lá desde a Austrália".

Já na primeira corrida, na Austrália, Bortoleto conseguiu se classificar à frente de Hulkenberg, tomando a 15ª posição, enquanto o alemão foi apenas o 17°. Na corrida, por outro lado, o cenário caótico permitiu que Nico terminasse na zona de pontuação, sendo o sétimo, enquanto o brasileiro abandonou a corrida.

Na China, Gabriel teve mais uma ótima classificação, sendo o 14° para a Sprint, enquanto Hulkenberg foi o 19°, mas os dois terminaram no fundo do grid - 18° e 19° respectivamente. Na classificação para a corrida principal, o brasileiro parecia 'perdido' e acabou sendo apenas o 19°, enquanto Hulkenberg avançou para o Q2.

Na corrida, no entanto, Bortoleto deu a volta por cima e conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe, se tornando o 14°. Foi apenas no GP do Japão que o brasileiro foi completamente batido por Hulkenberg.

"Eu e o Nico estamos muito próximos, sabe, nas classificações dessas etapas e também no ritmo de corrida. Não estamos na posição de brigar por pontos todo fim de semana, e às vezes os resultados parecem mais duros do que realmente são".

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!