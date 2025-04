RAIO-X: Como avaliar as primeiras corridas de Bortoleto na F1?

A primeira parte da temporada 2025 da Fórmula 1 já se passou, três das 24 etapas já foram disputadas, quatro das 30 corridas e classificações já realizadas. E como o brasileiro Gabriel Bortoleto se saiu neste começo de carreira na principal categoria do automobilismo mundial? É isso que o Motorsport.com traz neste raio-x dos resultados do piloto da Sauber contra seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

O que esperávamos de Bortoleto? Explicando o sistema

As expectativas pelo retorno do Brasil ao grid da Fórmula 1 eram altas e, com o currículo que Bortoleto acumulou antes de sua chegada à categoria, com os títulos da Fórmula 2 e da Fórmula 3, deixaram todos ainda mais animados com o potencial da carreira do brasileiro. Porém, era preciso (e ainda é preciso) manter os pés no chão.

Gabriel chega à F1 através da Sauber, que tem hoje, inquestionavelmente, o carro mais fraco do grid. Em 2024, quando Mattia Binotto chegou para assumir o cargo de CEO da equipe, substituindo o ex-McLaren Andreas Seidl, ele afirmou que encontrou uma equipe parada, sem condições de avançar. Os motivos eram vários.

Mesmo com a aquisição total da equipe pela Audi, esse processo foi sendo realizado ano a ano, e os rumores sobre uma possível saída da Audi, mesmo antes de sua entrada, impediu o que poderia ser um avanço em preparação para 2026. Muitos nomes de peso foram sondados pelo time de Hinwil, mas, com a incerteza pairando no ar, poucos aceitaram se unir ao projeto.

Some isso ao fator limitante do salário. O custo de vida na Suíça é um dos mais altos do continente europeu e, com o pagamento dos funcionários incluso dentro do teto orçamentário da categoria, ficava difícil para a Sauber oferecer condições que competissem com as rivais. A solução para isso está chegando: em 2026 o teto orçamentário virá com uma cláusula de ajuste para o custo de vida dos países de cada time.

Esses fatores se refletiram na contratação recente de nomes importantes, como o ex-Red Bull Jonathan Wheatley como chefe de equipe, tendo feito sua estreia oficial no último fim de semana, em Suzuka.

Mesmo com um cenário mais positivo, as mudanças não vieram a tempo para modificar a ordem de forças do grid de 2025, deixando a Sauber no pelotão do fundo. Sem condições reais de brigar por vagas no Q3 da classificação ou pontos nas corridas, exceto em situações excepcionais, a grande tarefa de Bortoleto neste primeiro ano era aprender como funciona a F1 e, na medida do possível, tentar andar o mais próximo de seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hulkenberg.

A expectativa para este começo de ano via o brasileiro iniciando o campeonato atrás de Hulkenberg, passando a se aproximar do alemão aos poucos e conseguindo superá-lo nas sessões mais próximas do fim do campeonato.

GP da Austrália - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Gabriel Bortoleto 15º (Q2) 01min16s516 (Q1) - Nico Hulkenberg 17º (Q1) 01min16s579(q1) + 0s063

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Logo de cara, em sua primeira sessão oficial como piloto de F1, Bortoleto conquistou um feito que poucos esperavam: ele não somente superou Nico Hulkenberg, como também avançou para o Q2 da classificação. Para além disso, Bortoleto bateu ainda três dos outros cinco novatos do grid, incluindo Andrea Kimi Antonelli com a Mercedes e Liam Lawson com a Red Bull.

Veredito: Muito acima do esperado

GP da Austrália - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Gabriel Bortoleto Abandono - Nico Hulkenberg 7º -

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Tudo bem. Foi uma corrida caótica para qualquer piloto, em especial para os estreantes. O chove não chove tornou a pista extremamente desafiadora, com o grid todo sofrendo para escolher o composto certo no momento certo. Mesmo veteranos como Sainz não resistiram e acabaram batendo. Mesmo largando à frente, Gabriel passou a corrida inteira atrás de Hulk, encerrando sua estreia com uma batida no muro nas voltas finais, quando a pista voltou a ser desafiadora, enquanto o alemão surpreendeu ao colocar a Sauber na zona de pontos.

Veredito: Abaixo do esperado

GP da China - Classificação Sprint

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Gabriel Bortoleto 14º (SQ2) 01min32s539 (SQ1) - Nico Hulkenberg 19º (SQ1_ 01min32s675 (SQ1) + 0s136

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Na sprint da China, Gabriel conquistou sua melhor posição de largada na F1 até aqui, com uma 14ª colocação. Novamente ele superou seu companheiro de equipe e mais dois estreantes, Isack Hadjar e Lawson. Mas, assim como na Austrália, o brasileiro foi para a segunda parte da classificação e não conseguiu melhorar seu tempo em relação ao Q1 / SQ1.

Veredito: Acima do esperado

GP da China - Corrida Sprint

Piloto Posição Final Diferença Gabriel Bortoleto 18º - Nico Hulkenberg 19º + 2s722

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Uma corrida complicada para o brasileiro. Sem ritmo com seu carro, se viu perdendo posições nas voltas iniciais e caiu para trás, mas sempre andando à frente de Hulk. Bortoleto sofreu um toque de Doohan na última volta, rodou e, mesmo assim, terminou à frente do alemão, que ficou enroscado na confusão.

Veredito: Acima do esperado

GP da China - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Gabriel Bortoleto 19º (Q1) 01min32s141 (Q1) + 0s509 Nico Hulkenberg 12º (Q2) 01min31s632 (Q2) -

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Pela primeira vez no ano, em uma disputa direta, Hulk supera Bortoleto. Curiosamente, nas quatro classificações realizadas até o momento em 2025, o placar está 2x2 entre eles, mas o quali para o GP da China foi o único caso onde pudemos notar uma diferença elástica entre os dois pilotos, com o alemão botando mais de meio segundo em cima do brasileiro.

Veredito: Abaixo do esperado

GP da China - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Gabriel Bortoleto 14º - Nico Hulkenberg 15º + 9s470

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Um GP de altos e baixos para o brasileiro. Bortoleto roda sozinho no começo da prova e cai para o fundo do grid. Ele e a Sauber apostam em uma mudança na estratégia, trazendo o brasileiro para os boxes e calça seu carro com pneus duros. A partir dali, Gabriel faz uma grande corrida de recuperação. Se após o pit stop ele chegou a estar a mais de 20s de Hulk, ele termina a corrida 9s à frente do alemão, graças a um grande ritmo com sua Sauber. Perde pontos pela rodada, mas ganha muito pela performance.

Veredito: Acima do esperado

GP do Japão - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Gabriel Bortoleto 17º (Q1) 01min28s622 + 0s052 Nico Hulkenberg 16º (Q1) 01min28s570 -

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Mesmo correndo pela primeira vez em Suzuka (assim como foi na China), Bortoleto finalmente teve um fim de semana limpo (exceto um susto durante uma das sessões). Na classificação, pode ter perdido para Hulk, mas ficou logo atrás do companheiro de Sauber, a apenas meio décimo de segundo de distância.

Veredito: Dentro do esperado

GP do Japão - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Gabriel Bortoleto 19º + 1s940 Nico Hulkenberg 16º -

* Em itálico, o piloto que foi melhor na sessão

Mesmo ficando três posições atrás de Hulk, Bortoleto não perdeu o alemão de vista, sendo a corrida na qual os dois terminaram mais próximos até aqui.

Veredito: Dentro do esperado

Visão Final: Como está Bortoleto?

Olhando para as oito primeiras sessões competitivas de Bortoleto na temporada até aqui, o saldo é bastante positivo. Com um quali muito acima do esperado na Austrália, e outras três sessões acima do esperado, pode-se dizer que o brasileiro deixou a desejar em apenas dois momentos deste início de campeonato. No GP da Austrália, quando acabou perdido com o ritmo do carro em meio às mudanças nas condições da pista, terminando com a batida no muro, e na classificação do GP da China, quando terminou sete posições e mais de meio segundo atrás de Hulk.

Considerando tudo que foi escrito na abertura desta análise, podemos dar como veredito para Gabriel Bortoleto: "Acima do esperado"

