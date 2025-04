Na reunião convocada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para sexta-feira (11), às 11h, o tópico não será apenas o possível retorno do V10 para Fórmula 1, mas também as unidades de potência do próximo ano, podendo alterar a proporção potência entre os motores elétricos e térmicos.

Há quem queira redistribuir a potência em 60% (endotérmica) e 40% (elétrica) para resolver os problemas de recarga, mas há uma forte suspeita de que a proposta venha daqueles que estão atrasados em relação às novas .

A reunião foi planejada há algum tempo para avaliar as várias opções de unidades de potência, uma oportunidade de colocar na mesa as posições de todos os presentes em relação ao possível retorno a um motor aspirado. As datas também serão discutidas, ou seja, se o fim do ciclo técnico, atualmente programado para 2030, deve ou não ser antecipado para a próxima temporada.

Nas últimas horas, também surgiu outro "tópico" que estará na pauta e provavelmente se tornará o principal assunto da reunião, pois diz respeito a uma proposta para alterar a especificação da unidade de potência de 2026.

A unidade de potência que estreará na próxima temporada foi definida e regulamentada em 2022, com uma proporção de 50% entre a potência gerada pelo motor elétrico e o endotérmico.

Um ato de equilíbrio ditado pela necessidade de alterar drasticamente a especificação da unidade de potência em comparação com as que estão em uso atualmente, um ponto crucial a favor da entrada da Audi.

Forçar todos os fabricantes de motores a começar de uma folha de papel em branco foi o que o fabricante alemão e a Red Bull Powertrain exigiram.

O retorno do motor V10 será discutido amanhã no Bahrein Foto de: Franco Nugnes

Desde janeiro passado, as equipes começaram oficialmente a projetar os monopostos que serão usados em 2026, carros que, mesmo antes de verem a luz do dia, foram condicionados por uma série de diretrizes técnicas destinadas a resolver problemas que surgiram durante o desenvolvimento das unidades de potência.

O mais impactante deles é a dificuldade de recarregar uma bateria três vezes maior do que a atual, uma questão crítica à qual a FIA ajustando o regulamento técnico do monoposto. A abertura constante do DRS foi introduzida para reduzir o arrasto nas retas, uma forma de consumir menos eletricidade e facilitar a recarga durante a frenagem.

Apesar disso, nem tudo está resolvido para algumas equipes.

No paddock, há quem afirme que, desde que foi possível ter modelos confiáveis do pacote de unidade de potência de monopostos de 2026 nos simuladores, descobriu-se que as medidas introduzidas pela FIA em muitas pistas não são suficientes para garantir uma recarga completa da bateria em uma volta e, consequentemente, os pilotos seriam obrigados a levantar o pé bem antes do ponto de frenagem para incentivar a "carga".

Um piloto que testou o pacote no simulador de uma equipe de ponta descreveu a condução como "semelhante à de um carro de Fórmula E".

Dessa questão surgiu a proposta que algumas equipes desejam apresentar amanhã, ou seja, uma mudança na proporção elétrica/endotérmica dos 50/50 para 40/60, ou seja, uma redução na potência elétrica para lidar com as dificuldades de recarga.

No entanto, nem todos são a favor. Há aqueles que argumentam que estamos diante da clássica queda de braço das equipes que têm a percepção de que não têm um pacote competitivo.

Há aqueles que não querem ouvir falar de mudanças no curto prazo ("Vamos começar com as regras que foram escritas há muito tempo, depois tiraremos conclusões e avaliaremos se realmente há problemas críticos"), o que significa que o diálogo só será possível se realmente houver problemas comuns.

Não será fácil para a FIA entender se, por trás do alarme, há um pretexto estudado por interesse único das equipes com problemas ou se estamos realmente diante de um problema que pode distorcer a condução da próxima geração de monopostos.

O único aspecto crítico que foi verificado é o fato de um regulamento ter sido discutido nove meses após sua entrada em vigor e, acima de tudo, quase três anos após seu lançamento.

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!