Gabriel Bortoleto se prepara para o segundo fim de semana da rodada tripla da Fórmula 1. O brasileiro retorna ao Bahrein, pista que já conhece desde a época das categorias de base.

Agora, pela Sauber, Bortoleto tem o desafio de continuar com boas classificações e tentar superar Nico Hulkenberg, mas com foco em melhorar o desempenho do carro.

Em 2023, quando corria na Fórmula 3 pela Trident, o brasileiro estreou já tomando a vitória na corrida principal, apesar de um resultado ruim na Sprint, sendo apenas o 19°.

Já em 2024, na Fórmula 2, pela Invicta, o brasileiro tomou a pole position, mas cruzou a linha de chegada apenas como 5°. Nessa corrida, Bortoleto teve uma largada ruim, rapidamente caindo para terceiro lugar antes de bater em Isack Hadjar e perder mais posições.

Gabriel venceu as duas categorias de base, mesmo que não tivesse o melhor carro do grid. No entanto, agora, ele tem um desafio ainda maior, já que a Sauber é de longe um dos bólidos mais complicados da F1. Porém, o piloto está confiante de que terá uma nova oportunidade de mostrar todo o seu talento.

"Estou ansioso para estar de volta ao Bahrein: esta será mais uma oportunidade de construir em cima do que aprendi até agora e continuar melhorando", declarou o competidor.

"Também estive de volta à fábrica no início da semana, para me preparar ainda mais para a corrida que vem pela frente; além disso, conheço essa pista relativamente bem em comparação com Melbourne, Xangai e Suzuka".

"As condições aqui muitas vezes podem representar um desafio extra, com a pista evoluindo significativamente ao longo do fim de semana e o vento desempenhando um papel importante, mas estou preparado para qualquer coisa que este fim de semana possa trazer. Cada sessão será uma chance de forçar mais, me adaptar e progredir".

