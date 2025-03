George Russell se sentiu confiante com o W16 quando utilizou pneus duros durante os treinos para o GP da Austrália de Fórmula 1, mas achou que o carro da Mercedes estava sofrendo para tirar mais proveito dos compostos macios durante as simulações de classificação.

Russell ficou em 10º lugar na tabela de tempos do TL2, embora tenha mostrado bons níveis de ritmo de corrida projetado durante as corridas longas do final da sessão, pois se sentiu mais confortável com os pneus C3 e C4 que a Pirelli levou para Albert Park.

No final, o britânico ficou 0,843s abaixo da volta de Charles Leclerc no TL2, notadamente atrás da dupla da Racing Bulls e de Lance Stroll, já que o W16 parecia um pouco desajeitado no C5, o mais macio.

Russell achava que sua equipe poderia encontrar a 'prova cabal' durante o relatório pós-sessão, mas observou que a equipe estava sofrendo para encontrar a diferença de desempenho de uma volta entre os pneus macios e médios.

"Foi um dia de altos e baixos, porque sempre que usávamos o pneu médio ou duro, estávamos entre os dois primeiros da tabela de tempos e a cada volta nos sentíamos bem, confiantes", disse Russell.

"Depois, colocamos o pneu macio e não fomos muito mais rápidos. Claramente, o carro tem um pouco de ritmo e está apenas tirando o máximo proveito do pneu, portanto, precisamos entender por que isso acontece. Vamos ver o que conseguimos fazer durante a noite".

"Se a sessão tivesse sido interrompida com um pneu duro e se a sessão tivesse sido interrompida após o pneu médio e o TL1, eu teria dito que definitivamente estamos lá ou por volta disso".

"Mas, obviamente, você não se classifica com o pneu duro ou médio, você se classifica com o pneu macio, e não parecemos tão competitivos com esse pneu".

"Tenho certeza de que podemos encontrar algumas melhorias esta noite".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O estreante Andrea Kimi Antonelli foi apenas o 16º mais rápido no TL2, com alguns momentos difíceis de controlar o carro em sua volta mais rápida, e o jovem italiano atribuiu isso à dificuldade da Mercedes em encontrar a janela com o composto C5.

Ele acrescentou que sua própria inexperiência com o pneu significava que ele estava lutando para obter as temperaturas corretas nos Pirellis macios antes de embarcar em suas próprias tentativas de voltas, mas, mesmo assim, ele estava positivo sobre sua primeira sessão de treinos de F1 como piloto da Mercedes.

"Acho que foi um dia bastante positivo; há algum trabalho a ser feito em uma única volta, apenas colocando os pneus na janela certa, mas no geral me senti muito bem", analisou Antonelli. "Cometi um pequeno erro no final, mas, no geral, acho que estou ganhando cada vez mais confiança e acho que a corrida longa foi bastante positiva hoje".

"O C5 é um composto que eu nunca usei, então definitivamente estou aprendendo; especialmente o aquecimento é bastante complicado, mas temos alguns bons dados para amanhã".

