Nos testes de pré-temporada em fevereiro, a McLaren ficou claramente à frente de seus rivais, com Ferrari, Mercedes e Red Bull na disputa para ver quem ficaria no segundo lugar no início da Fórmula 1 2025.

Após as sessões de treinos na primeira sexta-feira da temporada, no GP da Austrália, a McLaren e a Ferrari saíram na frente, enquanto os pilotos da Mercedes se mostraram relativamente positivos. No entanto, o principal piloto da Red Bull pintou quadro negativo na sexta-feira com suas declarações.

Falando após a sessão, o holandês tetracampeão Max Verstappen disse: "O equilíbrio do carro não está completamente ruim, então não há nenhum problema sério. Mas, por algum motivo, não entendemos por que nos faltava aderência".

"Tivemos problemas com todos os pneus, especialmente no primeiro e no último setor. Isso significa, é claro, que não estamos no topo no momento. Vai ser um pouco difícil consertar pois não é uma questão óbvia de equilíbrio", disse Max quando perguntado se o problema poderia ser resolvido de forma simples.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Na verdade, eu estava esperando algo assim quando cheguei aqui, então não estou realmente surpreso com o ritmo que mostramos", finalizou Verstappen, que busca seu pentacampeonato consecutivo na F1 2025 a partir da etapa de Melbourne. O Motorsport.com faz a cobertura completa no site e no YouTube.

F1 ao vivo: LECLERC BATE PIASTRI e LIDERA TLs na Austrália; BORTOLETO 18º, Lewis 5º, MAX ATRÁS DA RB

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!