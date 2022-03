Carregar reprodutor de áudio

Valtteri Bottas afirmou que a Alfa Romeo "tem trabalho a fazer" após uma semana problemática em Barcelona durante a pré-temporada da Fórmula 1 2022, mas sente que há potencial no C42.

O finlandês se juntou à equipe neste ano após cinco temporadas com a Mercedes, onde conquistou 10 vitórias, dois vice-campeonatos, além de ajudar o time a conquistar cinco títulos de construtores.

Mas em sua estreia oficial com a Alfa Romeo em Barcelona, Bottas não conseguiu cumprir um extenso programa, já que problemas de confiabilidade com o C42 comprometeram o tempo de pista da equipe. O finlandês foi o que menos andou entre os pilotos titulares, fazendo apenas 54 voltas, 12 a menos que um GP da Espanha.

A Alfa sofreu com o fenômeno do porpoising, que atingiu todas as equipes, além de mais problemas mecânicos no último dia, fechando Barcelona com apenas 175 voltas. O companheiro de Bottas, Guanyu Zhou, foi quem mais andou pela equipe no segundo e terceiro dias.

Falando no lançamento do C42 neste domingo, Bottas destacou que "há pontos a serem trabalhados" com o carro, mas que foi possível notar o potencial mesmo com a quilometragem limitada.

"Parece que ainda estamos no começo do descobrimento do carro. Para mim, foi uma quilometragem bem limitada, apenas com dois compostos e poucas mudanças de ajuste. Então há muito para descobrir".

"É por isso que o objetivo é dar o nosso melhor entre os testes para termos sessões melhores no Bahrein. Há trabalho a ser feito. Não sou contra isso. E também sinto que há potencial nesse pacote. Mal posso esperar para descobrir mais com a equipe".

Em busca de aumentar a quilometragem do C42 antes dos testes do Bahrein, que começam em 10 de março, a Alfa Romeo optou por fazer mais um dia de filmagens em Barcelona neste domingo. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, sente confiança de que a Alfa poderá superar os problemas a tempo da segunda fase da pré-temporada.

"Esse é o nosso desafio, mas estou confiante de que poderemos fazer isso até lá. Temos o dia de filmagem hoje, vamos colocar o carro de novo na pista. Mas acho que estaremos no caminho certo para o Bahrein".

"Falamos sobre as quicadas, mas é sempre o caso com novos regulamentos, os problemas surgem. Acho que com duas ou três corridas, ninguém falará mais disso. Teremos outro problema para discutir".

"Mas precisamos resolver e vimos do nosso lado e com outras equipes que todos tiveram grandes melhoras nos três primeiros dias e voltaremos já na outra semana, todas com configurações para resolver isso".

O diretor técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux, notou que a equipe geralmente "é muito boa em confiabilidade", mas que precisou "ir ao extremo em algumas questões de design" no novo regulamento por causa das limitações de peso.

"Tivemos alguns problemas para resolver, mas estou confiante de que iremos superá-los. Prefiro que eles aconteçam agora do que durante a temporada. Então geralmente quando você tem esses problemas, já os resolve de vez. É por isso que fazemos os testes".

"Claro, gostaríamos de maior quilometragem, mas isso é algo que não tem como mudar. Precisamos ir para casa e usar esse pouco mais de uma semana e meia para resolver algumas coisas e, com sorte, o segundo teste será mais tranquilo. Estou confiante disso".

