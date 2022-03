Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com a equipe terminando em último no quesito quilometragem adquirida na pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona, com Mick Schumacher e Nikita Mazepin fazendo apenas 160 voltas ao longo de três dias, o chefe da Haas, Gunther Steiner diz que mantém a boa expectativa sobre o potencial do novo carro, apesar dos problemas vistos na semana.

Além de problemas em pista, que mantiveram o carro na garagem em boa parte dos três dias, incluindo um vazamento de óleo de culpa da Ferrari, a Haas sofreu no extrapista. O time americano anunciou na quinta que faria o último dia da pré-temporada sem as referências à bandeira russa e o logo da Uralkali em sua pintura, antes de uma revisão do acordo na próxima semana devido à eclosão da guerra.

Mas uma quinta-feira sólida em Barcelona deu a Steiner motivos para otimismo.

"Não tivemos quilometragem suficiente", disse ao Motorsport.com. "No primeiro dia tivemos alguns problemas pequenos com grandes consequências. Bem, talvez não grandes, consequências médias, então não fizemos o suficiente".

"Parte disso foi o assoalho. Mas na manhã tivemos um problema na bomba de combustível, vazamento interno no tanque, então a pressão não era correta. E tivemos também o cano de resfriamento da bateria vazando também, e isso tira a pressão. Aí você não pode usar a bateria porque acaba queimando-a".

"O segundo dia foi muito bom, aprendemos muito e é isso que me dá esperança. Se você tem um dia limpo, consegue progredir rapidamente. Aprendemos muito no segundo dia".

"Na sexta tivemos um vazamento de óleo após nove voltas e precisamos tirar o motor, tentar consertar, mas o vazamento ficou ainda maior. Então esse foi o nosso dia. O veredito do teste é que o segundo dia foi bom, os demais não".

Segundo Steiner, os longos períodos que o carro ficou na garagem foram piorados pelo fato dos mecânicos ainda não estarem acostumados com o novo modelo.

"São carros muito complicados, e se você tira tudo na primeira vez, é difícil para os mecânicos. Então quando você passa pela primeira vez por isso, leva mais tempo para identificar o problema e resolvê-lo, porque todos estavam acostumados com o carro de três anos".

Assim como as outras equipes, a Haas sofreu com o porpoising nas retas. Steiner revelou que o fenômeno surgiu pela primeira vez ainda na segunda, no dia de filmagem em Barcelona, o que deu aos engenheiros tempo para buscarem uma solução antes dos testes.

"Assim como os demais, precisamos entender mais sobre o porpoising. Acho que todos resolverão. As equipes da F1 são boas em reagir rapidamente. Descobrimos no dia de filmagem e mandamos o pessoal para o túnel de vento na mesma noite. O pessoal de aero focou nisso, para tirar um pouco da pressão".

Sobre o feedback dos novos pneus 18 polegadas da Pirelli, ele disse: "Tenho poucas reclamações dos pneus, o que é bom. Nenhuma notícia significa boas notícias, especialmente com pneus. E o consumo é bom. Parece ok, mas ninguém mostrou tudo ainda, então é cedo para confirmarmos".

Apesar da quilometragem limitada, Steiner está confiante de que a equipe não ficará presa no fundo do pelotão assim como em 2021.

"Ninguém sabe onde ninguém está. Obviamente, não acho que somos os mais rápidos, mas também não acho que somos os mais lentos".

Ele também reforçou que a equipe de design do VF-22 está trabalhando mais próxima da equipe de corrida graças a Simone Resta.

"Obviamente precisamos aprender porque esses caras ficaram quase um ano isolados. Eles não trabalharam no carro de 2021 porque não tivemos atualizações".

"E agora acho que a ligação será mais forte ao longo do ano, porque eles ajudarão a melhorar o carro, trabalhando diretamente nele, enquanto em 2021 eles trabalharam somente neste projeto".

