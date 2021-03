De acordo com o CEO da Renault, Luca de Meo, o grupo está comprometido com a Fórmula 1 “para a eternidade”, tornando a categoria a “espinha dorsal” de sua marca Alpine.

A Renault optou por rebatizar seu time de F1 como Alpine antes da temporada de 2021. O novo nome fará sua estreia oficial na categoria máxima do automobilismo neste fim de semana no GP do Bahrein, com os pilotos Fernando Alonso e Esteban Ocon.

A reformulação marcou a última grande mudança para a escuderia de Enstone. Agora, a Alpine é a única equipe a competir com motores Renault depois que a cliente McLaren trocou para unidades de força da Mercedes na última temporada.

De Meo - que assumiu o comando da Renault em julho do ano passado - deixou bem claro que a F1 continua sendo uma importante parte da imagem da marca, apesar do esforço para cortar custos.

“Pelo compromisso da Renault, é verdade que fomos e voltamos, mas sempre estivemos lá, por 44 anos, como fabricante de motores com a nossa marca”, disse de Meo.

“Sou um cara dos carros, então quando cheguei a liderar a Renault, disse a mim mesmo: 'Não vou ser aquele que vai parar 44 anos de história da Renault. Eu não vou ser aquele cara."

“Então, enquanto eu estiver aqui, o pessoal da F1 não precisa se preocupar. Eles só precisam trabalhar para criar um modelo de negócio lucrativo, vencer as corridas etc, e dar uma boa imagem para a empresa."

“Mas está muito claro, uma das minhas mensagens é que estamos lá, quero dizer, para a eternidade, com a Alpine na Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 é a espinha dorsal da Alpine. Está no meio da empresa. ”

A Alpine traçou um plano para se tornar uma marca de carros desempenho totalmente elétrico no futuro, com de Meo dizendo que vê a empresa como uma mistura de uma “mini Ferrari” e um “mini Tesla”.

“Na Ferrari, você tira a Gestione Sportiva, e a Ferrari é uma coisa diferente - é o mesmo (para a Alpine)”, disse de Meo.

“É uma mini Ferrari, e com toda a humildade, devo dizer, mas é uma mistura de mini Ferrari e mini Tesla, porque vamos propor carros elétricos ao consumidor."

“Vamos tentar criar uma experiência completamente nova para o cliente, com os serviços, etc. É uma boa oportunidade para experimentar", concluiu.

