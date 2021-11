Em meio ao calor e a areia, a Fórmula 1 voltou à pista de Losail neste sábado para o terceiro e último treino livre para o GP do Catar. E em uma sessão que trouxe a primeira bandeira vermelha do fim de semana, com ainda mais problemas para Nikita Mazepin, a Mercedes voltou a mostrar sua força, garantindo uma dobradinha com Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton, enquanto Max Verstappen e Pierre Gasly vieram logo na sequência.

Completaram a lista do dez primeiros no TL3: Sergio Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda.

Com a pandemia ainda impactando o mundo em 2021, o Catar, que não estava na programação original, acabou entrando de última hora para substituir o GP da Austrália. A F1 ainda aproveitou para assinar um acordo de longa duração com o Catar, garantindo a prova no calendário entre 2023 e 2032.

Com os pilotos correndo pela primeira vez em Losail neste fim de semana, todas as sessões acabam sendo importantes para que eles possam aprender tudo sobre a pista, mas tanto o TL1 quanto o TL3 acabam sendo pouco representativos para os resultados do fim de semana. Com a classificação e a corrida acontecendo no entardecer, o TL2 acabou assumindo o papel de treino mais importante.

E enquanto Verstappen voou na tarde de Losail, durante o TL1, foi a Mercedes quem terminou como a mais rápida do dia no Catar, tendo Bottas na ponta do TL2, com 01min23s148, enquanto o holandês foi o terceiro e Hamilton o quarto.

A sessão mal começou e a bandeira vermelha foi acionada. A Haas foi a primeira a liberar seus carros e, enquanto Schumacher conseguiu ir à pista, a equipe orientou Mazepin a parar bem na saída dos boxes por algum comportamento incomum do motor. Lembrando que o russo já havia perdido todo o TL2 ontem por conta da troca do chassi de seu carro.

Os danos no assoalho e nas asas dianteiras deram o tom das sessões de ontem. Com os pilotos tentando aprender tudo sobre a pista, a FIA instalou zebras no estilo "salsicha" em curvas estratégicas, causando problemas nos carros.

A sessão foi iniciada de fato com 53 minutos para o fim da regressiva. Mas com a pista bem mais quente do que os pilotos terão durante a classificação, o início do TL3 foi bem lento, com poucos carros saindo dos boxes. Após os 15 primeiros minutos, apenas Ocon e Norris haviam completado voltas rápidas.

Com a pista ainda suja por causa da areia do deserto, os pilotos começaram a sair dos boxes na sequência e, com isso, os tempos de volta começaram a melhorar. Aos 30 minutos, Verstappen liderava com 01min23s121, tendo Hamilton em segundo logo atrás, a 0s031. Sainz vinha em terceiro, 0s238 a mais que o holandês, enquanto Bottas e Pérez completavam o top 5, 0s266 e 0s616 atrás de Verstappen, respectivamente.

Nos minutos seguintes, a Mercedes mostrou sua força, colocando Bottas e Hamilton na frente. Com apenas 15 para o fim do TL3, era o finlandês quem liderava, com 01min22s573, enquanto o britânico ficava 0s082 atrás. Pérez era o terceiro, 0s273 a mais que Bottas, Verstappen era o quarto, a 0s412 e Sainz fechando o top 5.

A dupla da Mercedes ficou se revezando na liderança e, no final do TL3, foi Valtteri Bottas quem terminou na ponta ao marcar 01min22s310. Lewis Hamilton foi o segundo, terminando 0s078 atrás do finlandês. Já Max Verstappen foi terceiro, a 0s341, e Pierre Gasly o quarto.

