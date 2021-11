Após uma primeira sessão vespertina, com pista bem mais quente, a Fórmula 1 voltou à Losail nesta sexta para o segundo treino livre para o GP do Catar. E em um treino com as mesmas condições esperadas para a classificação e a corrida, a Mercedes respondeu a Red Bull, com Valtteri Bottas sendo o mais rápido do dia, à frente de Pierre Gasly, enquanto Max Verstappen e Lewis Hamilton foram terceiro e quarto, respectivamente.

Completaram os dez primeiros: Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Sebastian Vettel e Carlos Sainz.

Com a pandemia ainda impactando o mundo em 2021, a F1 se viu obrigada a fazer uma série de mudanças no calendário da temporada, e o Catar, que não estava na programação original, acabou entrando de última hora para substituir o GP da Austrália.

A F1 ainda aproveitou para assinar um acordo de longa duração com o Catar, garantindo a prova no calendário entre 2023 e 2032, mas sem a garantia de que a prova seguirá em Losail. O circuito foi projetado principalmente para provas de moto e, por isso, a F1 pode se deslocar para um novo autódromo ou até mesmo um circuito de rua na capital Doha.

Com a classificação e a corrida sendo realizada na parte noturna, o TL2 desta sexta é a sessão mais representativa do fim de semana, já que o segundo treino livre acontece nas mesmas condições de pista, com um clima mais frio.

Com pista bem mais quente, Verstappen dominou o primeiro treino livre, terminando mais de quatro décimos a frente de Gasly em segundo, enquanto Bottas e Hamilton foram terceiro e quarto colocados.

Entre os dois treinos livres, a já quente disputa entre Mercedes e Red Bull voltou a pegar fogo. A FIA confirmou que não investigaria Verstappen pela manobra de Interlagos, enquanto, em uma coletiva tensa de Toto Wolff e Christian Horner, o chefe da Red Bull deixou claro que está pronto para protestar contra a asa traseira do W12, sendo recebido com desdém por Wolff.

Por ser a única sessão noturna de treinos livres, a ação na pista começou bem cedo, com os tempos do TL1 caindo já nos dez primeiros minutos do TL2.

Após o primeiro quarto de TL2, a situação era diferente do primeiro treino livre. A Mercedes vinha com uma dobradinha, tendo Bottas à frente com 01min23s324, 0s280 à frente de Hamilton. As duas Red Bulls vinham atrás, tendo Verstappen em terceiro e Pérez em quarto, 0s419 e 0s656. Tsunoda fechava o top 5.

Os pneus macios começaram a sair na metade da sessão, para as simulações de classificação, tendo os tempos de volta mais rápidos do dia. Com as simulações ainda rolando, a Mercedes seguia fazendo a dobradinha, com Bottas à frente com 01min23s324 e Hamilton em segundo, 0s246 atrás do companheiro de equipe. Norris, Stroll e Tsunoda fechavam o top 5, enquanto Verstappen seguia nos boxes com a Red Bull trabalhando em sua asa traseira.

Com as simulações de classificação sendo trocadas pelas de corrida, com tanque cheio, a classificação vista a 15 minutos do fim do TL2 foi a definitiva da sessão.

Valtteri Bottas garantiu a resposta da Mercedes à Red Bull, ficando com a ponta da sessão e o tempo mais rápido do dia: 01min23s148. Em segundo, Pierre Gasly com a AlphaTauri, 0s209 atrás. Os rivais na luta pelo título, Max Verstappen e Lewis Hamilton, vieram em terceiro e quarto, a 0s350 e 0s422 do tempo do finlandês, respectivamente.

A Fórmula 1 volta à pista de Losail no sábado para o terceiro treino livre para o GP do Catar. A sessão está marcada para 08h, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: amanhã, assim que acabar a classificação, tem Q4 no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da definição do grid de largada para o GP do Catar. Não perca!

Classificação do TL2

