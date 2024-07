O piloto da Sauber, Valtteri Bottas, continua negociando com equipes de Fórmula 1 para a temporada de 2025.

Em declarações ao Daily Mail, o piloto finlandês disse que teve uma série de reuniões com o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, mas que não tinha planos de regressar ao time sediado em Brackley.

Bottas deu a entender que queria um acordo de longo prazo para o seu futuro, mas a Mercedes não lhe ofereceu.

“O que eu quero ou preciso agora é não correr com uma equipe por um único ano”, disse Bottas.

"Não quero um contrato de um ano que cubra apenas o próximo campeonato; quero assinar um contrato plurianual com um plano claro onde possa trabalhar com a equipe."

"Preciso de um desafio e de um plano claro."

“Se eu assinar um contrato por apenas uma temporada, um ano depois estarei na mesma situação novamente e ainda terei que decidir o que fazer. Toto e eu somos bons amigos e claro que conversamos sobre tudo.”

“Mas seria bom ter confiança para o futuro. Quando assinei o meu contrato atual, sabia que isso iria acontecer novamente dentro de três anos. Se houvesse uma mudança, seria, de certa forma, emocionante."

“Então não me sinto mal, mas neste caso quero resolver isso logo. Então ficarei ainda mais feliz.”

