F1: Mercedes promete mais atualizações para as próximas corridas

A Mercedes continuará a implementar atualizações em Budapeste e Spa depois que o desenvolvimento de seu carro de Fórmula 1 de 2024 levou a uma vitória contundente no GP da Grã-Bretanha.

Lewis Hamilton conquistou sua nona vitória em casa, em Silverstone, após uma espera de dois anos e meio pelo 104º triunfo em GP, segurando Max Verstappen no final.

É a segunda vitória consecutiva da Mercedes depois que George Russell venceu na Áustria, após confronto entre Verstappen e Lando Norris.

Para a Mercedes, foi uma justificativa de sua recente trajetória de atualização após muitos alarmes falsos, e o chefe da equipe, Toto Wolff, prometeu que a equipe baseada em Brackley continuaria a trazer novas peças para as duas corridas restantes antes das férias de verão.

“Há mais por vir em termos de desempenho”, disse ele. “Estamos trazendo atualizações para Budapeste e Spa.

“Não devemos nos deixar levar, tivemos uma vitória na semana passada nos beneficiando do emaranhado [de Verstappen e Norris], mas hoje temos uma vitória honesta.”

"Tivemos o ritmo real, dava para ver George e Lewis na liderança... quase em todas as condições em que estávamos lá."

Wolff disse que os esforços de desenvolvimento da Mercedes finalmente “deram certo” para colocar Hamilton em posição de encerrar sua sequência sem vitórias antes de se mudar para a Ferrari em 2025.

“Quando você considera que cinco corridas atrás nem éramos candidatos ao pódio, o que parecia o terceiro ano de inatividade, então deu certo”, explicou ele.

"De repente, tudo o que não fazia sentido fez sentido. E os resultados das direções de desenvolvimento estão de volta como antigamente. Estamos encontrando desempenho, estamos colocando-o no carro, e isso se traduz em tempo de volta."

“Esse não foi o caso nos últimos dois anos. Não podíamos dar aos pilotos um carro que lhes permitisse buscar as vitórias.

“E fazer Lewis vencer o GP na Inglaterra novamente em sua última corrida pela Mercedes aqui é quase como um pequeno conto de fadas, não poderíamos ter planejado melhor.”

"Justificamos que o que fazemos é certo no momento."

Hamilton assumiu a liderança no trecho final da corrida depois de um pit stop mal feito para Norris, mas ainda teve que se defender de Verstappen, que tinha pneus mais duráveis em comparação aos macios do britânico.

“Não tínhamos pneus médios, isso foi muito simples para nós”, explicou Wolff sobre a escolha dos pneus.

“Não acreditávamos que o pneu duro fosse o pneu certo. Pensando melhor, provavelmente a ordem certa de prioridade seria médio, duro e macio, que seria o mais rápido.

“Mas salvamos no final, acho que a degradação dos nossos pneus foi boa em comparação com a da McLaren e isso garantiu a vitória.”

