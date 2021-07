Após terminar com uma dobradinha na frente, o sábado não foi bom para a Mercedes na classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1, com Lewis Hamilton em quarto e Valtteri Bottas em quinto. Mas o finlandês mantém o otimismo, diferente do heptacampeão, afirmando que é possível buscar bons resultados no domingo, já que o ajuste do carro foi feito pensando na corrida.

Questionado se a Mercedes pode estar mais próxima da Red Bull no domingo, Bottas analisou a situação da equipe em comparação com as rivais.

"Na verdade, demos um passo atrás em comparação com a semana passada ou os outros se aproximaram mais do que nós. Diria que perdemos um ou dois décimos. Não sei se é por causa do composto C5 ou se a McLaren encontrou algo. Essa é a situação do nosso ritmo hoje".

"Na verdade, não conseguimos encontrar mais velocidade de reta. É a mesma da semana passada, e tentamos otimizar o pacote novamente. E acho que não encontramos o suficiente em comparação com o fim de semana anterior".

Bottas acredita que a Mercedes estará melhor no domingo e que será possível buscar um bom resultado.

"Acho que em termos de ritmo deveríamos estar em melhor forma. Acho que, no final, tudo que fizemos com ajuste do carro e mais, está mirando o ritmo na corrida".

"Então, certamente, precisamos aprender muito com hoje e amanhã. Tenho certeza de que podemos buscar um bom resultado para a equipe".

