Sergio Pérez não conseguiu a primeira fila na classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1, mas terminou à frente dos dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e larga da terceira colocação.

O mexicano melhorou seu desempenho em relação à etapa da Estíria, no mesmo circuito, onde ficou com o quarto posto, atrás do heptacampeão e a mais de três décimos do companheiro de Red Bull, Max Verstappen, pole no último fim de semana e no treino deste sábado (03).

Segundo o piloto, os dias na pista tem sido de testes: "Temos perseguido muito o equilíbrio, apenas explorando os carros em todas as áreas e extraindo o melhor de cada corrida. Então, foi um trabalho muito difícil, mais do que você imagina."

"No final, conseguimos uma boa volta e uma posição favorável na largada de amanhã, porque acredito que teremos carros melhores do que na qualificação", reiterou Pérez.

