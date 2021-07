Fernando Alonso não ficou nem um pouco satisfeito com o resultado do treino classificatório para o GP da Áustria de Fórmula 1 disputado neste sábado (03), não apenas pela 14ª colocação no grid, mas também por ter sido atrapalhado por Sebastian Vettel na sua melhor volta durante o Q2.

O espanhol estava quase três décimos mais rápido que o décimo colocado, último a se classificar para a parte final, no segundo setor. No entanto, foi bloqueado pela Aston Martin do tetracampeão na Curva 10, que foi tema de discussão nas reuniões.

O diretor de corridas, Michael Masi, reforçou antes do início do treino que os carros não poderiam estar lentos nela para abrir volta. Vettel corre risco de levar uma penalidade de posições, o que não consolou muito Alonso.

"Eles vão ser punidos, e daí?", disse o piloto. "Vamos perder o quinto ou sexto lugar no GP amanhã, porque foi o melhor carro de qualificação que tivemos o ano todo, de longe. Fomos terceiros no Q1, acho que teria sido terceiro ou quarto no Q2 e provavelmente quinto ou sexto no Q3."

"Acho que o fim de semana acabou agora, aconteça o que acontecer com os outros. Como eu disse, as maiores consequências são apenas para nós. Perdemos a oportunidade de uma corrida diferente e acho que não marcaremos pontos. Seja qual for a penalidade que derem aos outros, isso nunca é suficiente. Estou desapontado porque tínhamos potencial."

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Para o bicampeão, o trabalho da Alpine era promissor, apesar do desempenho nas retas: "Aqui estamos com um décimo de segundo de diferença... vimos Esteban [Ocon] na semana passada. Não temos aquela velocidade extra também. Se você começa em 14º, termina em 12º ou 11º. Como eu disse , largando em 5º ou 6º há uma grande diferença e acho que merecíamos porque o carro estava fantástico."

"Tem que haver penalidades duras, porque não é certo o que aconteceu hoje. Muito, muito frustrante e mais um fim de semana, com uma situação meio estranha para nós", reforçou Alonso.

Vettel, após o incidente, criticou o tráfego no local: "Eu só o vi muito tarde, não havia muito que pudesse ser feito. Eu acho que é culpa dos pilotos à frente que continuam pulando a fila. Eu não acho que isso esteja certo."

Sobre o suposto "acordo de cavalheiros" entre os pilotos da F1 para manterem seus lugares no pelotão na hora de abrir volta, o alemão foi claro.

"Isso já existiu algum dia? Não há muito o que fazer..."

