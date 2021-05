F1: Segundo lugar em Mônaco, Sainz fala sobre abandono de Leclerc

Carlos Sainz conquistou seu terceiro pódio na carreira e o primeiro pela Ferrari ao chegar em segundo no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (23). No entanto, o resultado teve um sabor amargo com o abandono de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que não conseguiu iniciar a corrida.

O monegasco bateu perto do fim do treino classificatório no sábado, e a equipe tentou de tudo para consertar os reparos e não trocar peças, como a suposta caixa de câmbio danificada. Não deu certo.

Sainz disse que se sentiu mais pesado e que o fim de semana poderia ter sido ainda melhor para ele e seu companheiro de equipe: “É um bom resultado, se você tivesse me dito antes de vir para Mônaco que eu terminaria em segundo, definitivamente ficaria satisfeito, mas alguns fatores como não ter mais o Charles na pole e eu perdendo a qualificação de ontem em uma boa volta fazem não ter o gosto tão bom quanto deveria."

“Tenho certeza que quando eu refletir sobre o final de semana ficarei muito feliz e orgulhoso. Acho que a Ferrari, como equipe, tem que se orgulhar do carro e do passo que deu este ano."

Sainz estava em terceiro no começo da corrida, atrás de Valtteri Bottas, mas subiu uma posição quando o rival da Mercedes foi forçado a abandonar devido à um problema com a roda dianteira direita no pit stop.

Questionado se sua mentalidade na corrida era diferente pelo ocorrido a Leclerc, o espanhol afirmou: “Era sim. Quando o outro carro nem começa o GP a responsabilidade cai em você para salvar o fim de semana."

“A equipe perde a pole e você quer dar pelo menos um pódio. Era tudo uma questão de começar bem naquele momento. Ao longo dos pit stops havia muito tráfego e estávamos ultrapassando os outros muito rapidamente. Obviamente, Valtteri teve problemas mas mesmo sem isso eu estava me sentindo muito bem com o carro hoje. Eu senti que a Ferrari merecia pelo menos um pódio.”

