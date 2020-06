F1: Bottas diz que Mercedes não está considerando Vettel para 2021

Piloto da Mercedes desde a temporada 2017 da Fórmula 1, Valtteri Bottas disse que as Flechas de Prata não estão considerando contratar o alemão Sebastian Vettel para 2021. O tetracampeão mundial sairá da Ferrari no fim de 2020 é um dos concorrentes do finlandês por um vaga no time germânico, com o qual o atual companheiro do britânico Lewis Hamilton tem contrato até o fim do campeonato deste ano.

Os rumores de uma ida de Vettel para a Mercedes surgiram logo que a Ferrari confirmou que não renovaria com o tetracampeão da F1. Seu substituto no time de Maranello será o espanhol Carlos Sainz Jr, atualmente na McLaren.

Sem casa para 2021, o nome de Vettel foi ventilado na Mercedes, em uma possível dupla com Hamilton, o que faria com que as Flechas de Prata tivessem 10 títulos mundiais divididos entre seus dois pilotos na F1.

Na última semana, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, reafirmou que não pode desconsiderar Vettel como uma opção para 2021. Entretanto, o dirigente afirmou que seu foco está em Bottas e Hamilton. O britânico também tem contrato somente até o fim de 2020.

Agora, foi a vez de Bottas afirmar que não está preocupado com o fato de Vettel estar no mercado, alegando ter sido informado pela Mercedes de que o piloto da Ferrari não está sendo considerado para um assento em 2021.

"Temos sido muito honestos o tempo todo em relação à situação contratual. E eu recebi uma mensagem bem clara de que não, eles não estão considerando Seb”, afirmou Bottas em entrevista à Sky Sports F1.

A afirmação do finlandês vem em momento no qual seu nome também tem sido comentado em termos de mercado, já que o piloto foi especulado como um possível substituto de Daniel Ricciardo na Renault. O australiano, por sua vez, ocupará a vaga de Sainz na McLaren em 2021.

Questionado sobre a forma com a qual encara as atuais negociações, o companheiro de Hamilton respondeu: "É o mesmo que em todos os anos para mim. Não é diferente de nenhuma outra temporada”.

“Sempre há conversas e a situação tem sido a mesma para mim. Acho isso engraçado... Nem mesmo com uma única corrida disputada, houve pessoas ‘conseguindo’ meu lugar. Isso me fez rir algumas vezes”, criticou Bottas.

"Não há pressão, porque ainda tenho meu objetivo claro para a temporada, e é isso. As coisas se organizarão, de uma maneira ou de outra, o que quer que aconteça. Não tenho nenhum estresse sobre isso”.

Espera-se que a Mercedes feche um novo contrato com Hamilton antes de voltar sua atenção para resolver o futuro de Bottas. A equipe ainda tem os pilotos Esteban Ocon, francês da Renault, e George Russell, britânico da Williams, em seu programa. Eles foram apontados como substitutos para Bottas. Porém, Ocon é contratado pela Renault até o fim de 2021, e entende-se que a Mercedes não tem como quebrar o vínculo.

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e surpreende sobre futuro de Vettel

GALERIA: Relembre todos os carros da história da Mercedes na Fórmula 1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

PODCAST Motorsport.com debate a influência de Lewis Hamilton para além das pistas

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: