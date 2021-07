Valtteri Bottas ficou em segundo lugar na classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1 e garantiu a dobradinha da Mercedes, com Lewis Hamilton na pole. O finlandês não conseguiu melhorar seu tempo na última tentativa de volta, mas foi o suficiente para a primeira fila.

O treino teve muitas trocas de pneus por parte das equipes, devido à falta de aderência causada pelo forte calor em Budapeste, o que desafiou os pilotos a encontrarem ritmo em momentos adversos.

"Devo dizer que perdi um pouco de rendimento no Q2 com os médios", comentou Bottas. "Então não foi fácil voltar com os pneus macios, a diferença de aderência era muito grande. Pelo menos é a primeira fila, é bom ter duas Mercedes na frente."

"Amanhã será emocionante, você conhece a Red Bull, eles estão com pneus macios e nós com os médios, então todo o jogo vai ser uma boa batalha", concluiu.

