Valtteri Bottas defendeu que é "completamente falso" acreditar que seu relacionamento com a Mercedes está abalado após a mensagem de rádio irritada durante o GP da França de Fórmula 1.

Durante a transmissão, Bottas foi ouvido criticando pelo rádio a decisão da equipe de não usar uma estratégia de duas paradas, já que ele vinha sofrendo com os pneus nas voltas finais, permitindo que Sergio Pérez o ultrapassasse pela última posição do pódio.

Bottas vem sofrendo neste início de 2021, não conseguindo terminar nenhuma corrida acima da terceira posição e conquistando menos da metade dos pontos de Lewis Hamilton.

Essa forma vem em um momento no qual o futuro de Bottas é sujeito de um amplo debate e especulação, com seu contrato se encerrando no fim do ano e a possibilidade de ser substituído por George Russell em 2022.

Falando com a Motorsport.tv na quarta, o ex-piloto de F1 Juan Pablo Montoya questionou o relacionamento entre Bottas e Mercedes, acreditando que melhoraria se a equipe tomasse uma rápida decisão sobre o futuro.

Mas Bottas tratou de deixar claro nesta quinta, durante as coletivas pré-GP da Estíria, que sua frustração pelo rádio não é um sinal de que seu relacionamento com a Mercedes está abalado.

"Posso ser bem direto nisso, essa percepção é completamente falsa. Temos um bom relacionamento na equipe. Não há problemas. Esse tipo de situação é normal".

"Tenho certeza de que nem tudo foi transmitido no passado, e o que nos trouxe até aqui foi sempre sermos diretos, e sempre sermos honestos sobre nossos sentimentos, se você acha que há uma janela para melhorias. Então não há nada de novo, e tudo está bem".

A mensagem de Bottas em Paul Ricard foi bem recebida por Toto Wolff, que disse estar feliz pelo fato do piloto não estar internalizando seus sentimentos. Bottas sente que pode ser "mais direto" com a equipe em relação a rádios e estratégias, mas agradeceu que Wolff recebeu bem a mensagem.

"Fico feliz que tenha gostado, mas obviamente não estava nada feliz naquela situação. Mas esse é o esporte, são emoções. É difícil descrever o sentimento quando se está no carro. Não estamos em um chá da tarde, estamos em um esporte de elite".

"Quero ir bem, quero que a equipe vá bem. Existem emoções aqui, mesmo para um finlandês".

A Mercedes deixou claro que não vai apressar nenhuma decisão sobre seus pilotos para 2022, com Bottas também defendendo que não quer ser distraído por negociações. Ele reconheceu que não está em uma situação inédita, já que sempre teve contratos de apenas um ano, mas sente que esse não é o momento de discutir o futuro.

"Todos sabem como o esporte funciona. Se você entregar resultados, merecerá seu lugar onde merece estar. Se não, e a equipe sente que é necessária uma mudança de pilotos, eles trocarão. É muito simples".

"Vou apenas destacar novamente que restam 16 provas. A equipe sabe do que sou capaz, do meu valor nos últimos anos com o campeonato e etc...".

"Ainda não é hora para essas discussões. Estamos no começo de uma rodada tripla, e esse é o foco agora. Tenho certeza que de nas semanas de folga poderemos discutir isso, quando chegar o momento".

"Mas essa é a situação, é onde estou. Estou tentando maximizar. É simples".

