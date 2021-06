O desempenho de Sergio Pérez no GP da França do último fim de semana ainda repercute no paddock da Fórmula 1. O piloto foi essencial na estratégia da Red Bull que deu a vitória para Max Verstappen e o pódio para o mexicano, ao ultrapassar Valtteri Bottas nos momentos finais.

Com uma administração impecável de pneus, ele foi o último dos líderes a parar nos boxes e, graças ao longo primeiro stint, chegou com muito mais aderência no fim da prova.

O conselheiro da equipe austríaca, Helmut Marko, elogiou o trabalho de Pérez e sua função no time na entrevista coletiva da F1: "Foi por isso que o contratamos, ele não é chamado de gerenciador à toa", disse o chefe. "Graças à essa característica que no fim ele conseguiu passar Bottas, que estava na mesma estratégia."

“É claro que ele está se saindo melhor do que Valtteri. É exatamente o que queremos, precisamos e sentimos falta nos últimos anos. Ele é mais do que um apoio para Verstappen. Quando Max não tem sorte, como em seu acidente em Baku, Sergio está lá para vencer a corrida por nós."

“A Mercedes não pode mais jogar com a estratégia como faziam em outros anos e já estão cometendo erros. Pérez se tornará ainda mais forte no futuro e a pressão sobre eles só irá aumentar”, concluiu Marko.

F1 2021: VERSTAPPEN ou HAMILTON? Quem VENCE na Áustria? Rico Penteado é ENFÁTICO sobre FAVORITO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.