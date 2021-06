A Fórmula 1 dá sequência à temporada 2021 com duas corridas seguidas no Red Bull Ring, começando com o GP da Estíria neste fim de semana e o GP da Áustria em 04 de julho. E mesmo com duas vitórias nas últimas quatro provas 'em casa', Max Verstappen acredita que seu retrospecto na pista austríaca não serve como garantia de sucesso neste ano.

Apesar da Mercedes ter vencido as duas provas em 2020, Verstappen é o vencedor de 2018 e 2019 na casa da Red Bull.

Atualmente, Verstappen tem 12 pontos a mais que Lewis Hamilton no Mundial de Construtores, vencendo duas das últimas três provas, incluindo um triunfo tardio em Paul Ricard, uma pista em que se acreditava que a Mercedes teria vantagem.

Isso deu uma injeção de ânimo na Red Bull, que luta para vencer os títulos da F1 pela primeira vez desde 2013. A equipe chega nas corridas em casa para aumentar sua vantagem. Mas Verstappen mantém cautela sobre a ameaça que a Mercedes pode representar na Áustria, afirmando que as vitórias da equipe no passado não contam em nada para esta vez.

"Mal posso esperar porque, primeiro, é como correr em casa", disse. "Tivemos bons resultados no passado, mas não é uma garantia. Temos que ajustar o carro bem lá e ler as condições corretamente".

"Não sei como será o clima, então estou ansioso. Certamente espero que será próximo novamente mas, sim, veremos apenas quando estivermos na pista".

Apesar das vitórias em 2020, a Mercedes chega ao Red Bull Ring após uma derrota sofrida em Paul Ricard, com a rival dando um importante passo adiante com sua performance em reta.

Hamilton sentia que a Mercedes tinha muito a fazer no curto espaço de tempo entre França e Estíria, buscando entender o déficit de velocidade para estar em uma posição melhor na luta contra a Red Bull.

"É um circuito de potência, com aquelas longas retas, então podemos ver algo similar a este fim de semana, obviamente com a velocidade de reta da Red Bull".

"Mas temos três dias para ver se é possível fazer ajustes e melhorias, e talvez se maximizarmos tudo, talvez podemos fazê-los suar".

VEJA primeiras fotos do NOVO CARRO da F1 2022 com ANÁLISE de Rico Penteado

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: