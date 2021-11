Valtteri Bottas foi punido com três posições no grid de largada do GP do Catar de Fórmula 1 deste domingo, por não respeitar a bandeira amarela durante a classificação do sábado.

O finlandês, Sainz e Max Verstrappen foram convocados após a classificação por melhorarem seus tempos na saída final do Q3, mesmo com a bandeira amarela sendo acionada, de forma simples e dupla, devido à batida de Pierre Gasly, que ficou com sua AlphaTauri parada no meio da reta principal após atingir a zebra na curva 15.

Verstappen passou pela zona com amarelas duplas, que depois foi reduzida para uma simples no momento em que Bottas e Sainz passavam. Os comissários se encontraram com os três pilotos no domingo antes da corrida e confirmaram a punição ao finlandês.

Inicialmente, Bottas havia caído de terceiro para sexto, mas ele sobe para a quinta colocação, já que Verstappen foi punido com cinco posições no grid, passando de segundo para sétimo.

