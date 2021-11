O finlandês Valtteri Bottas não se mostrou satisfeito com o rendimento do carro nesta sexta-feira durante a qualificação para a corrida Sprint do GP de São Paulo.

O piloto da Mercedes viu o companheiro Lewis Hamilton ser meio segundo mais rápido e também ficou atrás do holandês Max Verstappen.

Saindo da terceira posição na corrida Sprint deste sábado, Bottas comentou que foi um treino complicado. "Não me senti confortável com o carro, especialmente no primeiro setor. Ficou um pouco melhor na qualificação, mas ainda assim, o principal ponto em que eu estava perdendo para Lewis foi nas curvas 1 e 2. Portanto, não totalmente satisfeito."

Porém, o finlandês acredita que o sábado pode ser melhor. "Ainda assim é uma boa posição de largada e espero que seja a primeira volta com muita ação, então vamos ver".

