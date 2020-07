F1: Bottas lidera TL3 na Hungria com Hamilton na sua cola

Depois de uma sexta marcada pela chuva, a Fórmula 1 voltou à pista do Hungaroring neste sábado para mais um dia de atividades, começando pelo Treino Livre 3 antes do treino classificatório.

Ontem, os treinos livres foram bem diferentes entre si. No TL1, a Mercedes sobrou e Lewis Hamilton voou, fazendo a volta mais rápida do final de semana até então com pneus duros de 10 voltas, batendo Bottas, que fez seu melhor tempo com pneus macios novos.

Já o TL2 foi marcado pela chuva forte e a pista molhada. Com isso, parte do grid nem chegou a fazer voltas rápidas, incluindo Hamilton, a dupla da Renault e Alex Albon. Sebastian Vettel e a Ferrari se aproveitaram das condições e a ponta ficou com o alemão, com Bottas novamente ocupando a segunda posição.

A pista do Hungaroring não estava em condições ideais por duas razões. A chuva, que está na previsão do tempo para o final de semana, caia fraca e em pontos específicos da pista, assim como foi no TL1 de ontem.

Mas o problema maior era o grande trilho de óleo na pista. Na primeira corrida da F3, o carro do neozelandês Liam Lawson começou a pegar fogo, soltando uma grande quantidade de óleo, que afetou principalmente o traçado mais comum dos pilotos.

Por ser uma sessão de menor duração, com apenas 60 minutos de duração, e pela falta de quilometragem da maioria das equipes devido à chuva no TL2, esperava-se uma movimentação maior nos primeiros minutos, como é comum, mas não foi o caso. As McLarens e Haas foram as únicas a saírem, apenas para voltas de instalação.

Kimi Raikkonen abriu os trabalhos, sendo o primeiro a fazer uma volta rápida. Com pneus macios, o finlandês da Alfa Romeo fez 01min19s136. Mas era visível que Kimi tinha dificuldades no setor um, trecho onde o óleo de Lawson afetava mais. Ele chegou a dar mais algumas voltas antes de recolher, baixando o tempo para 01min18s617.

Passaram-se quase 10 minutos antes que algum outro piloto abrisse volta rápida. A dupla da Williams deram algumas voltas, mas acabaram ficando mais de um segundo acima do tempo de Raikkonen.

Alex Albon foi o primeiro piloto entre os das equipes de ponta a sair da garagem, seguido de Charles Leclerc e Vettel, já próximo da marca de 20 minutos de treino. Verstappen e a dupla da Mercedes também não demoraram para sair.

Após uma rodada de voltas rápidas dos ponteiros, Lewis Hamilton assumiu a ponta com 01min16s472. Ele foi seguido de Bottas, a 0s066, Leclerc, já a 0s377, Pérez e Verstappen fechando o Top 5. Falando do holandês, próximo da marca de 25 minutos de treino, ele vinha em volta rápida, mas acabou rodando, levando a uma rápida bandeira amarela.

Um possível motivo para a rodada de Verstappen envolve as Mercedes. Pouco antes da passagem da Red Bull, os carros de Bottas e Hamilton soltaram óleo na pista no meio da Curva 2, onde o holandês rodou.

Hamilton e Bottas seguiram trocando voltas mais rápidas pelos minutos seguintes, com o hexacampeão chegando a 01min15s984, já mais rápido que sua melhor volta da sexta. E em condições similares à de ontem, com um pneu de 12 voltas.

E enquanto Leclerc conseguiu se colocar no meio dos carros da ponta, Mercedes, Red Bull e Racing Point, Vettel estava mais para trás, ocupando apenas a 12ª posição, 1s3 atrás da volta de Hamilton

Próximo da marca de 40 minutos da sessão, todos os carros estavam fazendo ajustes antes de sair novamente. Neste momento, o Top 10 era formado por Hamilton, Bottas, Pérez, Leclerc, Stroll, Verstappen, Albon, Ocon, Gasly e Norris.

Enquanto a transmissão mostrava a chuva, que se aproximava do circuito, a Ferrari quebrou o silêncio momentâneo do circuito, mandando sua dupla novamente para a pista. E a dupla não fez feio. Leclerc disparou e fez o melhor tempo do final de semana até então, com 01min15s781, enquanto Vettel foi de P13 para P5, mas ainda a 0s570 do tempo do monegasco.

Mas Leclerc sentiu o gosto da liderança apenas por alguns momentos. Valtteri Bottas vinha com uma volta voadora, baixando o tempo do monegasco em mais de meio segundo no segundo setor, mas acabou perdendo no trecho final, ficando com 01min15s437. Já Hamilton ficou com o P2, a 0s165 de Bottas.

Enquanto a Mercedes conseguiu mostrar mais uma vez seu domínio, vale destacar que muitos dos seus rivais, em especial Verstappen e Pérez, sempre se dão melhor no primeiro setor da pista, enquanto Hamilton e Bottas se sobressaem nos demais. No TL3, porém, o terceiro setor ficou com Leclerc. O holandês reclamou diversas vezes no rádio que o carro estava saindo muito de traseira.

No final, a Mercedes mostrou que é a equipe a ser batida no Hungaroring, mesmo sendo uma pista de condições opostas às do Red Bull Ring. Mas quem deu as cartas no TL3 foi Valtteri Bottas, que fez a melhor volta do final de semana até aqui, com 01min15s437. Hamilton ficou próximo em segundo, a apenas 0s042. Pérez, Leclerc e Stroll fecharam o Top 5.

Volte em instantes para conferir a tabela final de classificação do TL3.

A F1 volta à pista novamente neste sábado para o treino classificatório para o GP da Hungria, que está marcado para as 10h, horário de Brasília. Acompanhe toda a cobertura do final de semana no Motorsport.com e não perca nosso Tempo Real.

E já deixe anotado: assim que acabar o treino, corre para o YouTube do Motorsport para acompanhar o Q4, com nossa equipe comentando o que aconteceu de mais importante no dia da F1 e da MotoGP e projetando os resultados para os GPs da Hungria e da Espanha.

SEXTA-LIVRE: Vettel lidera segundo treino da F1 na Hungria c/chuva; Hamilton bate Bottas no TL1 seco

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga