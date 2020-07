Charles Leclerc acredita que a Ferrari está mais rápida na Hungria do que estava na Áustria após ver “sinais positivos” no SF1000 durante os treinos desta sexta-feira (17). A equipe italiana teve um início de temporada difícil e não se classificou acima da sétima colocação nas duas corridas realizadas no Red Bull Ring, além de ter conquistado apenas 19 pontos.

Um pacote de atualizações planejado para a Hungria foi acelerado para a segunda prova na Áustria em busca de uma melhora no desempenho, mas Leclerc e Sebastian Vettel bateram na primeira volta da corrida e tiveram que abandonar.

A Ferrari não trouxe novas atualizações para a Hungria, mas aproveitou uma sexta-feira mais consistente com Vettel e Leclerc terminando na sexta e na sétima colocação com a pista seca no primeiro treino livre. Com o traçado úmido no TL2, Vettel então liderou no Hungaroring e Leclerc ficou apenas com a décima posição.

“Essa manhã aconteceu bem melhor do que esperávamos, para ser honesto”, disse Leclerc. “Não chegamos aqui com muitas coisas novas. Na realidade, é praticamente o mesmo carro. Mas parece que o carro é melhor neste traçado, o que é uma coisa boa”.

“Nessa tarde, tive que lutar um pouco na minha parte. Estávamos tentando coisas diferentes e eu não estava muito feliz com o carro, apenas lutando para conseguir confiança na chuva”, disse. “Mas vimos sinais positivos nesta manhã”, completou o monegasco.

A Ferrari lutou com a velocidade nas retas durante as duas corridas na Áustria, inclusive com o chefe de equipe, Mattia Binotto, estimando que isso os custava cerca de 0s7 por volta.

Leclerc disse que a natureza mais técnica do Hungaroring entraria nas mãos da Ferrari neste fim de semana, dando um impulso à frente da qualificação.

“Estávamos brigando bastante na Áustria no primeiro setor inteiro. Aqui é um problema menor”, disse Leclerc. “Somos bastante rápidos nas curvas. Isso ainda não nos faz desafiar a Mercedes, mas somos mais rápidos [do que na semana passada] e é bom ver isso”.

Os pensamentos de Leclerc foram ecoados pelo líder do TL2, Vettel, que também se sentiu mais otimista com as chances da Ferrari na Hungria.

“Eu acho que essa manhã foi boa, eu acho que deve ser um pouco melhor para para nós neste traçado. Vamos torcer para que se mantenha assim amanhã”, disse Vettel.

“Não saberemos até chegarmos ao classificatório. Nós fizemos algumas voltas a mais que os outros na chuva, apenas para tentar ver nossas fraquezas da semana passada e tentar entender um pouco mais”.

“Ainda há muito trabalho a se fazer. Mas sim, no geral, pareceu um dia melhor”.

SEXTA-LIVRE: Vettel lidera segundo treino da F1 na Hungria c/chuva; Hamilton bate Bottas no TL1 seco

