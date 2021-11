Valtteri Bottas, mais uma vez, não conseguiu acompanhar o ritmo de seu companheiro de Mercedes Lewis Hamilton, dessa vez no GP do Catar de Fórmula 1 do último final de semana. O finlandês correu boa parte da prova em Losail fora da zona de pontos e abandonou na 48ª volta por danos após um furo de pneu. Em entrevista à mídia de seu país, revelou que seu carro não era o mesmo do britânico.

Segundo o piloto, os veículos eram sutilmente diferentes e, apesar de seu mau resultado, o circuito foi favorável à sua equipe. Não é para menos, pois Hamilton venceu a corrida sem dificuldades após cravar a pole position com cerca de seis décimos de vantagem para Max Verstappen.

"Descobri o motivo [do mau desempenho], mas não posso dar detalhes", disse Bottas ao veículo da Finlândia Ilta Sanomat. "Meu carro não era mais o mesmo [de sexta-feira] e nem era o mesmo de Lewis. Havia poucas diferenças."

"Aprendemos muito e conseguimos nos ajustar melhor a esses lugares. Essa pista deu certo para nós, então espero que assim continue na Arábia Saudita."

O GP em Jeddah aponta para mais um favoritismo da Mercedes, por seu layout favorável aos carros com maior velocidade de reta. Além do considerado melhor motor do grid, a escuderia alemã também deve utilizar no bólido de Hamilton a mesma unidade do Brasil, com apenas uma corrida de desgaste.

Bottas não tem mais chances de título, mas pode ter um papel fundamental como segundo piloto ao atrapalhar Verstappen, mesma coisa para Sergio Pérez na Red Bull. Além de ajudarem seus companheiros de equipe, ambos ainda disputam entre si o terceiro lugar do campeonato.

F1 2021: Hamilton ENCAMINHA OCTA ao bater Verstappen no Catar? FIA favorece Red Bull ou Mercedes? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: