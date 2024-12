Sergio Pérez admitiu pela primeira vez que seu futuro na Red Bull está em 'xeque', revelando que uma reunião acontecerá na próxima semana e que isso pode colocar um fim na sua carreira na Fórmula 1.

Até o GP de Abu Dhabi, o mexicano permaneceu firme na convicção de que manteria o posto na equipe de Milton Keynes no próximo ano, apesar de ter enfrentado uma temporada desanimadora finalizando o ano em um modesto oitavo lugar no campeonato de pilotos.

O chefe da equipe, Christian Horner, recusou a confirmar a permanência do mexicano para 2025, apesar de um novo contrato ter sido firmado entre a equipe e o piloto no início da temporada. A dupla da RB, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, tem sido associada à vaga de Pérez, com relatos na semana passada sugerindo que Liam está pronto para ser promovido à equipe principal.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Falando depois de abandonar o GP de Abu Dhabi ainda na primeira volta, Sergio admitiu que seu futuro está em aberto: "Bem, no momento, eu não sei. Só sei que tenho um contrato para correr no próximo ano. A menos que algo mude nos próximos dias, essa será a situação para 2025", disse ele.

"Acho que, no momento, tudo o que posso dizer é que tenho um contrato, que assinei no meio do ano para correr pela equipe nos próximos três anos. Portanto, veremos o que acontece e como será a conversa nos próximos dias."

"Como eu disse, vamos conversar em alguns dias. Discutiremos qual é a situação para ambas as partes e veremos se conseguimos chegar a um acordo. Como eu disse, tenho um contrato para o próximo ano."

