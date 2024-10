Kimi Andrea Antonelli surpreendeu a muitos durante o TL1 de Monza, quando fez sua estreia na Fórmula 1, pilotando o carro de George Russell na Mercedes. No entanto, o piloto acabou batendo o monoposto aos 10 minutos da sessão, mas foi o suficiente para provar que tem muito talento para mostrar.

Inclusive, Helmut Mako, conselheiro da Red Bull, ficou bem de olho na nova joia dos alemães e confessou ao Motorsport.com que ficou "impressionado com a velocidade" do italiano.

Embora Antonelli tenha ido parar no muro depois de apenas dez minutos, ele mostrou uma velocidade que também impressionou Marko. Um dia depois, a Mercedes confirmou oficialmente o italiano como sucessor de Lewis Hamilton a partir de 2025.

Quando perguntado se Antonelli, que terá apenas 18 anos de idade em sua primeira corrida de F1, é agora o Max Verstappen da Mercedes, Marko deu uma resposta mais reservada e enfatizou:

"Max é Max. Ele [Kimi] tem que provar isso primeiro".

Certamente há paralelos entre os dois. Verstappen veio direto da Fórmula 3 para a F1, enquanto Antonelli pulou a F3 e foi direto para a Fórmula 2 este ano - e para a categoria rainha no próximo ano.

Marko: Talento por si só não é garantia

Por algum tempo, Marko também tinha Antonelli em seu radar. O italiano já faz parte do programa de júniores da Mercedes desde 2019, quando tinha apenas 12 anos.

"Mas não se pode ter todos eles", sorri o austríaco ao brincar com a situação.

Ele também enfatiza que o talento por si só não é suficiente para ter uma grande carreira. Mesmo que um piloto apresente um desempenho excepcional em uma idade jovem, "ainda é arriscado" colocá-lo na F1, defende o conselheiro da Red Bull.

O piloto de 81 anos, que apoiou Sebastian Vettel e Verstappen, entre outros, explica: "Há piloto que perde a motivação, arranja uma namorada ou perde o controle. Tudo isso já aconteceu antes".

Portanto, não é "de forma alguma garantido" que um grande talento também comemore um grande sucesso, "e Antonelli agora precisa obter resultados", enfatiza Marko, que acha que é basicamente bom que a Mercedes esteja dando ao italiano uma oportunidade direta na equipe de trabalho.

