F1: Os bastidores da 'despedida imperfeita' de Ricciardo

Muitos pilotos lamentaram a partida de Daniel Ricciardo da Fórmula 1 após o GP de Singapura. No entanto, apesar do sentimento de despedida, também houve algum desconforto com a maneira que o australiano deixou a pista após 'roubar' o ponto extra de Lando Norris, além da falta de confirmação oficial de sua demissão.

Embora Ricciardo tenha recebido a oportunidade de fazer a volta mais rápida como presente de despedida, uma guarda de honra em seu retorno ao motorhome da RB após a corrida e todos os pilotos tenham se despedido no domingo à noite, muitas pessoas sugeriram que ele não teve a despedida completa que merecia.

Afinal de contas, se o paddock e o resto do mundo soubessem que aquela seria a última corrida de Ricciardo pela RB, poderia ter havido mais comemorações para marcar a ocasião.

O fato do australiano não ter recebido esse tratamento é algo que tem sido atribuído à Red Bull e à RB, em meio à crença errônea de que eles mantiveram o australiano no escuro sobre suas intenções.

Para que essa teoria se sustentasse, no entanto, seria necessário que Ricciardo não soubesse nada sobre os planos de promover Liam Lawson com efeito imediato - e que tudo o que aconteceu nos dias após Singapura tivesse surgido do nada.

Mas, de acordo com pessoas de dentro da equipe, a realidade de como as coisas evoluíram entre a Red Bull, RB e Ricciardo nos bastidores foi muito diferente do que aconteceu em público.

E, como acontece com a maioria das coisas no complicado mundo da F1, houve uma série de fatores que se juntaram e resultaram em um fim de semana em que, tanto para a equipe quanto para o piloto, a despedida talvez não tenha sido como cada um deles desejava.

Opção de Lawson

A principal força motriz por trás do fato de Singapura ter se tornado o fim de semana decisivo teria sido uma imposição no contrato de Lawson com a Red Bull em relação ao seu futuro na F1.

Liam Lawson, piloto reserva da equipe Visa Cash App RB F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Várias fontes indicaram que havia um prazo até setembro para que a Red Bull comprometesse Lawson com uma vaga na F1 para 2025, caso contrário, ele se tornaria um agente livre.

O desempenho do neozelandês como substituto de Ricciardo em cinco corridas em 2023 impressionou a todos no paddock, e sabe-se que a Sauber/Audi o estava procurando no início da temporada.

No entanto, com a Red Bull enfrentando incertezas sobre o desempenho de Sergio Pérez e ciente de que o compromisso de Max Verstappen com a equipe não pode ser garantido a longo prazo, houve uma grande relutância em dispensar Lawson, já que ele poderia ser alguém que a Red Bull precisaria em sua equipe principal mais cedo ou mais tarde.

É neste sentido que a Red Bull e RB considera que Lawson é o piloto a ser considerado para o futuro e o prazo de setembro significava uma decisão que seria tomada após o GP de Singapura. Porém, a verdadeira questão era em qual equipe ele seria convocado e qual competidor seria demitido nas últimas corridas.

A conclusão rápida foi de que, embora Pérez não estivesse dando tudo o que se esperava, era provavelmente um passo muito grande esperar que Lawson assumisse imediatamente o posto de companheiro de equipe de Verstappen.

Isso o colocaria em um ambiente de altíssima pressão, com o risco de afetar seu desempenho rapidamente e diminuir as chances de encontrarem um companheiro a altura do tricampeão.

Portanto, as atenções se voltaram para o futuro de Ricciardo na RB, com a sensação de que o australiano não havia atingido os picos esperados quando foi contratado para voltar à F1 em meados de 2023, quando entrou no lugar de Nyck De Vries.

É claro que houve alguns fins de semana fortes - especialmente o quarto lugar no sprint de Miami deste ano - mas ele e a RB não encontraram um nível de consistência para repetir essa forma regularmente.

Também é importante lembrar que Ricciardo havia sido trazido de volta à F1 não pelo que poderia fazer pela RB, mas para fazer um teste para retornar à Red Bull se Pérez não desse conta do recado.

E, embora o mexicano tenha tido uma campanha decepcionante, os altos e baixos do desempenho de Ricciardo na Red Bull fizeram com que ele nunca se tornasse um candidato óbvio para assumir a posição e ter a garantia de fazer um trabalho melhor.

Assim, uma vez que Daniel deixou de ser um candidato da Red Bull, ele sempre teria de enfrentar dificuldades para convencer a equipe de Milton Keynes a prorrogar seu contrato para além do final deste ano.

Do ponto de vista de Helmut Marko, se ele não fosse fazer parte da família em 2025, não faria muito sentido continuar com ele até o final da temporada, especialmente porque a equipe precisava de respostas sobre Lawson, caso a situação de Pérez continuasse a ser frustrante.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Embora Christian Horner, chefe da Red Bull e aliado de Ricciardo de longa data, tenha feito todo o possível para adiar o inevitável e dado ao todas as oportunidades possíveis para tentar provar seu valor, no final, até mesmo ele teve de aceitar que era melhor que Lawson fosse escalado para o GP dos Estados Unidos.

Essa decisão foi tomada há várias semanas, e sabe-se que o australiano foi informado do plano geral durante o fim de semana do GP do Azerbaijão, dando-lhe tempo para processar as questões antes do GP de Singapura.

No entanto, essa notícia foi mantida fora do domínio público, já que a Red Bull não desejava espalhar histórias sobre a substituição do piloto e, em vez disso, queria deixar as coisas nas mãos do australiano.

Também houve outros fatores em jogo, como Marko explicou esta semana sobre o motivo pelo qual as coisas não foram anunciadas pela equipe antes do fim de semana - mesmo que, em suas próprias palavras, Ricciardo tenha sido "informado".

"Isso estava relacionado a uma série de fatores e obrigações", disse Marko. "Você também precisa prestar atenção aos patrocinadores. Ele disse muito bem que está em paz consigo mesmo e que aceitou a situação".

A última chance de Ricciardo

O que não se sabe ao certo, porém, é se Ricciardo sabia antes de Singapura que estava definitivamente fora, ou que provavelmente estava fora.

Mesmo quando falou com a mídia na quinta-feira em Singapura, o australiano deu apenas respostas enigmáticas sobre seu futuro, sugerindo que as coisas não estavam definidas.

Perguntado se, contratualmente, havia um cenário em que Singapura poderia ser sua última corrida, Ricciardo disse:

"Acho que não. Mas também não quero ficar aqui e ser o advogado. Olha, eu diria 'não'. Mas também sabemos como esse esporte funciona".

"Portanto, não quero ser do tipo: 'Oh, 100%, vou apostar toda a minha casa nisso'. Já estou aqui há muito tempo".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

No entanto, pessoas de dentro da equipe revelaram que houve uma discussão com Ricciardo antes do fim de semana da corrida de Singapura para sugerir que, com a direção clara na promoção de Lawson pela RB, poderia haver algum tipo de anúncio oficial conjunto da Red Bull e Ricciardo de que esse seria seu último GP.

No entanto, por motivos que não são totalmente claros, as coisas não progrediram nesse sentido. Importante lembrar que os anúncios foram feitos separados, com Ricciardo anunciando sua saída, enquanto a RB confirmou a transferência de Lawson.

Pode ser que o piloto não quisesse muito alarde sobre ele no fim de semana. Pode ser que ele não quisesse se distrair com as reflexões sobre sua carreira. Ou pode ter sido porque havia questões contratuais que ainda precisavam ser resolvidas se as coisas não estivessem 100% acordadas.

Ou pode até ser que ele tenha mantido a esperança de que um resultado brilhante nas ruas de Singapura pudesse forçar a Red Bull a mantê-lo na equipe.

Mesmo que houvesse 0,01% de chance de ele conseguir um resultado para manter seu lugar, era algo pelo qual valia a pena lutar. Ricciardo demonstrou, ao longo de sua carreira, que não é alguém que desiste diante das adversidades; então, por que levantar a bandeira branca agora?

Como ele mesmo disse na quinta-feira à noite, ainda em Singapura: "O que é louco nesse esporte é que, e isso sou eu agora, meio que falando um pouco de merda, mas [e se] eu vou e consigo um pódio neste fim de semana, e então sou provavelmente a coisa mais quente no esporte".

"Esse é o tipo de carrossel em que estamos. E sei que isso pode mudar muito rapidamente".

"Portanto, estou ciente de que as coisas estão esquentando, por assim dizer, mas só preciso tentar manter a cabeça fria neste fim de semana. E, sim, chutar alguns traseiros".

Esse último cenário parecia cada vez mais possível na sexta-feira à noite, quando Yuki Tsunoda terminou como o quarto mais rápido no segundo treino, e Ricciardo apenas duas posições atrás, já que o RB parecia estar bem adaptado ao circuito de Marina Bay.

Neste cenário, houve um pouco de esperança e até o próprio Marko sugeriu que Ricciardo não estava perdido.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Falando à Sky Alemanha em Singapura sobre a situação naquela noite, Marko disse: "Ele [Ricciardo] disse que, se terminar no pódio, a situação será completamente diferente. Concordo totalmente com ele".

Essa última teoria provavelmente também explicaria por que o comportamento de Ricciardo pareceu mudar tanto na noite de sábado, quando sua saída da Q1 significou que seu destino estava praticamente selado.

O sorriso sempre presente de Ricciardo ainda estava lá, mas dava para perceber que havia momentos em que ele estava tendo que forçar a barra. Houve momentos em que ele também teve de morder a língua.

Perguntado se o resultado da classificação havia doído mais porque parecia que, depois de sexta-feira, havia uma oportunidade de redenção, com a sugestão de Marko à mídia de que um pódio poderia ter mudado tudo, Ricciardo refletiu:

"Não se pode simplesmente ir de uma corrida para outra, tipo, isso... isso não está certo", disse ele. "Eu achei que hoje seria bom. Mas, sim, não, isso é... sim. Não vou dizer mais nada."

Hora de dizer adeus

Quando a noite de domingo chegou, e a estratégia de pneus de Ricciardo falhou e ele se viu lutando na parte de trás, ficou claro para ele que era o fim de sua carreira no guarda-chuva taurino.

Isso explica por que ele estava tão disposto a tentar a última volta mais rápida e por que, depois que a bandeira quadriculada foi dada e ele tirou as luvas em Parc Ferme, ficou parado no carro por um tempo, absorvendo seus últimos momentos como piloto de F1.

Mesmo sem nenhum anúncio formal sobre o assunto, para quem estava fora da Red Bull e da equipe de Ricciardo, o que estava acontecendo era bastante óbvio - só faltava a confirmação final.

Aqueles que queriam se despedir de Ricciardo sabiam que a noite de domingo era o momento certo, já que até mesmo Lando Norris foi visto entrando na garagem da RB tarde da noite para se despedir de seu ex-companheiro de equipe.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, chega à pista Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo poderia ter tido uma despedida melhor em seu último fim de semana na F1? Com certeza. E com base na adulação que ele recebeu quando a notícia se tornou pública, certamente teria sido uma ocasião alegre e emocionante.

Quem sabe, se ambas as partes tivessem seu tempo novamente, as coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente. Mas, como o próprio Ricciardo apontou nas mídias sociais quando a notícia de sua saída da F1 se tornou pública, a categoria oferece o bom e o ruim em igual medida.

"Ela sempre terá seus altos e baixos. Mas tem sido divertido e, verdade seja dita, eu não mudaria isso", disse ele. "Até a próxima aventura".

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!