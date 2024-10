Durante o fim de semana do GP da Áustria, o Hotel Schonberghof é um destino inacessível. Localizado a poucos minutos a pé da entrada do paddock do circuito de Spielberg, ele é obviamente reservado para as principais figuras da Fórmula 1.

O cenário muda completamente quando não há corridas no circuito, por exemplo, em uma terça-feira de abril. A primavera europeia chega muito lentamente por aqui, as roupas ainda são de inverno e a atmosfera lembra a dos testes de pré-temporada, quando eram realizados em Barcelona.

O restaurante do Schonberghof é acessível, e o italiano e o inglês são falados em uma das mesas. Andrea Kimi Antonelli troca casualmente seu idioma nativo para falar inglês com Stephane Guerin, consultor da Mercedes ao seu lado desde que ele deu seus primeiros passos em monopostos.

"Wiener schnitzel para todos?", diz Antonelli, e a mesa o segue quase que unanimemente. Doze horas depois, ele sobe em um monoposto de F1 pela primeira vez, o Mercedes W12 que Lewis Hamilton pilotou na dramática temporada de 2021.

Em todas as carreiras, há dias especiais que surgem inesperadamente, outros que são sonhos que lentamente tomam forma e depois se tornam realidade. O primeiro teste ao volante de um F1, para todos os pilotos que tiveram essa oportunidade, é algo destinado a permanecer em sua memória para sempre.

Não há vestígios de nervosismo: provavelmente seus pais, Marco e Veronica, disfarçam isso muito bem. Antonelli se mantém firme, desde o assento ("Parece muito confortável") até o clima: "Só para o caso de eu ter que dar minhas primeiras voltas ao volante de um carro de F1 com pneus molhados".

Antonelli ainda não sabe que não será apenas a chuva que o acompanhará em seu primeiro teste em um carro de F1; à tarde, a neve também chegará. Ele devora seu schnitzel, mas não faz nenhuma concessão a doces ou bebidas que não sejam estritamente água sem gás. Papai Marco quebra um pouco o gelo ao perguntar: "O que os engenheiros disseram a você?"

"O programa dependerá do clima", responde Antonelli. "Fiquei surpreso ao vê-los todos muito animados".

Entre as tarefas que Antonelli realizou na véspera de seu primeiro teste de F1 estava memorizar os nomes de todos os engenheiros com quem trabalharia. Ele pediu à Mercedes um arquivo com todos os funcionários que encontraria na pista, associando nomes a rostos e memorizando tudo, uma forma de acelerar o processo de entrosamento com a equipe.

Quando o jantar se aproxima do fim, Antonelli conta anedotas da temporada de Fórmula Regional que terminou apenas seis meses antes e as dificuldades que enfrentou durante os três primeiros finais de semana na Fórmula 2, lutando com um carro que ainda não estava em sua melhor forma. O jovem de 17 anos se retira para seu quarto, e um beijo em seus pais é retribuído com uma carícia.

Está chovendo. Quando Antonelli abre a porta do box da Mercedes às oito da manhã, ele fica perplexo: "Todas essas pessoas estão aqui por minha causa?"

Não há convidados, apenas o pessoal estritamente necessário: o teste é feito a portas fechadas. Mas para aqueles que vêm dos paddocks das categorias inferiores, a observação está correta. Para um teste de F1, há cerca de 30 pessoas no box, incluindo engenheiros, mecânicos, telêmetros e assim por diante.

A exceção feita é para o autor destas linhas, uma antiga promessa feita a Antonelli quando ele estava em sua primeira temporada em um monoposto. "Quero estar lá no dia em que você dirigir um carro de F1 pela primeira vez". Era apenas uma questão de tempo, mas Antonelli ainda marcava o ritmo.

Ele circula casualmente, cumprimenta a todos e conversa, comentando sobre a quantidade de água na pista. "Acho que é muita mesmo", diz ele. "Espero que eu consiga correr, mesmo com o asfalto molhado, mas quero dar a volta por cima". Às nove horas em ponto, os engenheiros o satisfazem: Antonelli coloca seu capacete e sobe lentamente no carro.

Nove minutos depois, os mecânicos retiram os cobertores de pneus, a pressão aumenta e as mãos de Antonelli tremem um pouco. Naquele momento, há o trabalho de uma vida, ainda curto, mas definitivamente intenso. Papai Marco (conhecido como um cara durão) não consegue esconder uma ponta de emoção, então deixa tudo de lado e se prepara para controlar os tempos.

Ele termina o primeiro stint, de apenas algumas voltas, que é seguida por uma breve reunião com os engenheiros. É impressionante ver um garoto de 17 anos dar respostas rápidas e precisas às perguntas do grupo de engenheiros reunidos ao seu redor. Depois, ele faz uma pausa.

"É muito legal... não importa quão difíceis sejam as condições, você sente imediatamente que, quanto mais você empurra, mais o carro se mantém no chão. Quando você sai de uma curva, percebe que poderia ter sido mais rápido e, depois, a frenagem e a aderência nas curvas, apesar dos pneus molhados, é uma loucura, mamma mia".

Um pão, um suco de laranja e de volta ao carro. No final do segundo stint, os engenheiros começam a sorrir entre si, especialmente Riccardo Musconi, o engenheiro de Ímola responsável pela equipe de testes. Eles mostram a Antonelli as imagens de bordo baixadas da câmera instalada no carro, e Antonelli antecipa suas observações: "Aqui, acho que fui longe demais", diz ele, sorrindo, e os engenheiros, diante da sinceridade, só conseguem assentir.

É visível como a expressão de Antonelli fica muito mais serena à medida que os stints continuam. Suas mãos não tremem mais, e ele começa a aproveitar o momento. Chega o intervalo para o almoço e começa a nevar. Antonelli não quer mais parar. Ele aproveita o intervalo para perguntar se pode dar algumas voltas no carro de rua de seu pai: "O que você acha, se eu der algumas voltas, alguém vai ficar com raiva?".

Depois de receber o ok, ele entrou no carro com o pai sentado ao seu lado e foi para a pista. Marco Antonelli já percorreu muito mais estradas do que Kimi, uma experiência que lhe permite dar os conselhos adequados, considerando as condições muito difíceis da pista. Os dois trocam opiniões sobre trajetórias, zebras a serem observadas e aquelas a serem evitadas, e então Kimi chega um pouco atrasado na freada da curva 4.

Seu pai percebe o risco de entrar na brita com antecedência e emite um aviso sonoro: "Cuidado! Vamos acabar nos enterrando aqui e vamos ficar com cara de bosta..." Kimi ri: "Acho que você está ficando com muito medo, não é?".

Depois de algumas voltas, com os pneus começando a pedir descanso, voltamos para os boxes. A neve continua a cair e o programa é adiado para o dia seguinte. "Você viu se meus pais estavam animados?", pergunta Antonelli. Ao receber uma resposta afirmativa, ele admite que também estava. "Sabe, ontem à noite, no jantar, talvez eu ainda não tenha percebido, mas hoje... bem, quando eles baixaram o carro para a primeira corrida, foi uma mistura de tensão e alegria".

O batismo molhado chegou ao fim. Os pais se despediram do filho e partiram no carro para estar no circuito de Mugello no dia seguinte para gerenciar a equipe da família que compete no campeonato italiano de Fórmula 4.

Antonelli se prepara para o segundo dia de testes, com o clima dando uma trégua ao finalmente poder usar pneus secos pela primeira vez. Ele sorri: aos 17 anos de idade, Antonelli é um homem e um menino. Por um lado, o profissional, capaz de convencer a Mercedes a lhe conceder uma oportunidade muito rara no mundo do automobilismo. Por outro, um jovem de 17 anos (18 em agosto) que sempre permanece fora do radar.

"Sabe o que ficou claro para mim depois de hoje? Entendi por que há mil pessoas trabalhando para colocar um carro de F1 na pista", reflete ele. "Ah, e me mande o vídeo que você fez enquanto eu assustava meu pai!".

Em seguida, ele se afasta com seu macacão preto perfeitamente ajustado para o último briefing técnico do dia.

